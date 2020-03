Partage de spectre Ericsson désormais disponible commercialement

Ericsson (NASDAQ: ERIC) annonce que sa solution unique de partage de spectre dynamique est disponible commercialement, permettant aux fournisseurs de services de communications de lancer rapidement et à moindre coût la 5G à l’échelle nationale.

Le partage de spectre Ericsson permet à la fois la 4G et la 5G d’être déployées dans la même bande et sur la même radio grâce à une mise à niveau logicielle et alloue dynamiquement le spectre en fonction de la demande des utilisateurs sur une base de 1 milliseconde. Le partage dynamique du spectre d’Ericsson est le moyen le plus rentable de déployer la 5G sur les bandes existantes – permettant une large couverture 5G dès le premier jour – faisant une utilisation plus efficace du spectre et permettant des performances supérieures d’utilisateur.

Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et chef des réseaux, Ericsson, déclare: « Pour la première fois, nos clients n’ont pas à refaire le spectre avant de déployer un nouveau « G » et peuvent rapidement obtenir la 5G avec la même empreinte qu’auparavant, avec la 4G aujourd’hui. Au cours des 12 prochains mois, plus de 80% des réseaux commerciaux 5G que nous soutenons utiliseront notre solution de partage de spectre pour atteindre une large couverture 5G. »

Julian Bright, analyste principal, Ovum / Omdia, déclare: « Le spectre est une ressource rare et coûteuse qui doit être utilisée efficacement. Le partage de spectre Ericsson signifie que les fournisseurs de services peuvent déployer rapidement la 5G sur leurs bandes FDD sans avoir à réinvestir. Cela signifie qu’ils peuvent utiliser à la fois leurs bandes nouvelles et existantes pour des services 5G haute vitesse et haute capacité. L’allocation dynamique du spectre entre la 4G et la 5G sera la meilleure façon de commencer à déployer la 5G. »

ESS en direct avec plusieurs fournisseurs de services

Swisscom (CH) – Avec Ericsson comme unique fournisseur de réseau mobile et partenaire stratégique, Swisscom a été le premier fournisseur de services de communication en Europe à lancer des services commerciaux 5G en avril 2019. En décembre 2019, Swisscom a atteint la couverture nationale 5G et améliore son réseau avec Partage du spectre Ericsson.

Christoph Aeschlimann, responsable IT, division Network & Infrastructure Group, Swisscom, déclare: “L’ESS est la clé d’une adoption rapide de la 5G. C’est une approche gagnant-gagnant pour les clients et les opérateurs. Les clients bénéficient de la 5G en un rien de temps et les opérateurs utilisent leur spectre précieux de la manière la plus efficace. Nous sommes fiers de faire partie du voyage ESS depuis le tout début. Entre-temps, nous avons déjà atteint une couverture nationale avec 90 pour cent de la population avec la 5G. “

Telstra (AU) – En mai 2019, Telstra a lancé son réseau commercial 5G en Australie et a maintenant déployé la couverture 5G dans 32 villes métropolitaines et régionales du pays avec l’aide d’Ericsson, son principal partenaire de réseau 5G.

Channa Seneviratne, Executive Network and Engineering Infrastructure Executive, Telstra, déclare: « Le partage de spectre Ericsson continuera de jouer un rôle crucial en aidant Telstra à ouvrir la voie à un déploiement plus rapide de la 5G, nous permettant de répondre aux besoins des clients 4G et 5G dans le même endroit en même temps. Ces jalons sont particulièrement importants pour Telstra et le paysage australien, où l’extension rapide et efficace de la couverture 5G sur de vastes zones est essentielle pour fournir à plus d’Australiens un accès aux services 5G. »

Ooredoo (QA) – Après avoir été commercialisé en direct avec la 5G sur la bande de 3,5 GHz à Doha, Ooredoo franchit la prochaine étape pour rendre son « Supernet » entièrement compatible 5G à travers le pays avec Partage de spectre Ericsson.

Waleed Al Sayed, président-directeur général d’Ooredoo Qatar, a déclaré: « Alors que nous franchissons le prochain pas vers la connexion, Partage de spectre Ericsson se présente comme une innovation unique qui partage dynamiquement le spectre entre les opérateurs 4G et 5G en fonction de la demande de trafic. Cela nous permet, en tant qu’opérateurs mobiles, d’utiliser efficacement nos ressources de spectre en accélérant, déployant et rentable la couverture de la 5G à l’échelle de la 5G. Cela nous aidera à atteindre nos objectifs stratégiques, nous permettant d’améliorer l’expérience Internet de nos clients et d’enrichir leur vie numérique. »

Play (PL) – Le fournisseur de services polonais Play a déployé le partage de spectre Ericsson sur son réseau commercial.

Jean Marc Harion, PDG de Play, déclare: “Le réseau 5G à Legionowo est une autre preuve de l’avancée technologique de Play dans la 5G et une étape importante dans notre stratégie visant à étendre et à moderniser continuellement notre réseau. Avec Partage de spectre Ericsson, nous prenons une étape importante vers la préparation de l’introduction commerciale de la 5G lorsque les appareils seront disponibles. »

Écosystème ESS

Le logiciel de partage de spectre Ericsson peut fonctionner sur l’un des cinq millions de radios 5G prêtes à l’emploi qu’Ericsson a expédié depuis 2015. Ericsson collabore avec des partenaires de chipset de l’écosystème, notamment Qualcomm Technologies Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated, pour faire progresser le partage de spectre dynamique à l’aide d’appareils mobiles. Propulsé par les plates-formes mobiles Qualcomm® Snapdragon ™ 865 et 765 avec les systèmes Modem-RF Snapdragon 5G et MediaTek (Dimensity 1000) ainsi que par les principaux fabricants d’appareils comme Oppo, Sony, Xiaomi, LG, vivo et WNC (Wistron NeWeb Corp.) pour faire évoluer la solution à l’échelle mondiale.