Palmeraie Immobilier lance trois projets à Marrakech, Casablanca et Tanger

Palmeraie Immobilier lance un programme de digitalisation de l’expérience client nommé “Palmeraie 4.0”. Ce programme est déployé à l’occasion du lancement de trois nouveaux projets: La Colline de l’Océan à Casablanca, Les Jardins de la Palmeraie III à Marrakech et Ghandouri Vista à Tanger.

Le programme Palmeraie 4.0 se décline à travers quatre réalisations clés

Personnalisation des finitions avec My Palm Home : Le client peut personnaliser ses finitions et choisir la qualité des matériaux avec une immersion 3D pour naviguer à l’intérieur des espaces. L’acquéreur peut aussi choisir ses ambiances et ses couleurs en fonction de son goût et de son budget grâce à des simulations en temps réel.

-Un showroom Phygital : Palmeraie Immobilier met en place un showroom qui intègre les services d’un point de vente physique avec les possibilités du monde digital. Objectif : permettre aux résidents de vivre une expérience unique en s’appuyant sur l’outil de personnalisation des biens, avec une zone d’exposition des matériaux et une zone d’incubation et d’innovation dans les design d’intérieur.

-Palm Work : Avec cette application les clients de Palmeraie Immobilier sont informés en temps réel de l’avancement des travaux. Un portail avec accès unique permet d’avoir une visibilité sur la progression des travaux, des encaissements et des échéanciers et toutes autres sortes d’informations liées à l’évolution de leurs acquisitions.

-Palm’s Friends : Il s’agit d’une carte de fidélité offerte aux clients de Palmeraie immobilier qui feront désormais partie de la communauté Palm’s Friends. Cette carte permet de bénéficier de remises sur les produits et services du groupe Palmeraie (Résidence touristique, restaurant, Waky, Golf, SPA…).

Elle comprend également un programme de cumul des points de fidélité à chaque consommation. Ces points pouvant être convertis en achat à n’importe quel moment et point de vente du groupe. Le projet de digitalisation de Palmeraie Immobilier touche l’ensemble de l’organisation de Palmeraie Développement dont les processus se numérisent en vue d’assurer un pilotage intégré sur toute la chaîne de valeur de l’immobilier.

Dans ce contexte d’innovation disruptive, Palmeraie Immobilier se différencie et lance de nouveaux projets en mettant à la disposition de ses clients des biens personnalisables pour mieux répondre à leurs besoins de plus en plus spécifiques.

La Colline de l’Océan : à seulement 5 minutes du Morocco Mall, La Colline de l’Océan est un projet résidentiel et touristique, sécurisé composé de 181 villas et 172 appartements ultramodernes avec une vue imprenable sur l’atlantique. A l’image des projets du Groupe Palmeraie Développement, La Colline de l’Océan est un projet intégré, agrémenté d’espaces de vie et de détente : allées, espaces verts, un prestigieux Country Club ainsi que plusieurs services sur mesure et diverses commodités.

Les Jardins de la Palmeraie III : Au cœur de la Palmeraie de Marrakech, Les Jardins de la Palmeraie III est un complexe résidentiel de 259 villas modernes, personnalisables avec des espaces de vie s’adaptant aux besoins. Implanté dans d’immenses espaces verts et piscine privatives, Les Jardins de la Palmeraie III est un univers de calme et authentique.

Ghandouri Vista : A Tanger sur la falaise de Gandouri, Palmeraie Immobilier met en place un programme d’une centaine de villas. La ville de Tanger qui connait un essor économique est une opportunité que le Groupe Palmeraie Développement considère dans son plan de développement.

