Paiement mobile: Société Générale Maroc ouvre la porte aux innovations (VIDEO)

C’est une initiative qui n’est pas passé inaperçue. Société Générale Maroc, à travers sa Digital Factory et en partenariat avec CEED Maroc, a lancé, le 18 février, la première édition du programme Open Tech Challenge sous la thématique du “Paiement Mobile”.

Pour cette première édition, ce programme visait à identifier et accompagner des auto-entrepreneurs, startuppeurs et entrepreneurs capables de proposer, de développer ou de penser des solutions innovantes autour du paiement mobile.

Les entrepreneurs avaient jusqu’au 29 avril pour soumettre leur candidature et saisir l’opportunité d’accélérer le “Time To Market” de leur solution avec Société Générale et CEED Maroc.

Les candidats présélectionnés ont été invités à présenter leurs solutions les 8 et 9 mai derniers devant des dirigeants de Société Générale Maroc. Au final, à l’issue des pitch days, huit candidats ont été retenus pour participer à la phase d’accélération et pouvoir ainsi saisir l’opportunité d’un bon de commande ou un contrat de partenariat avec la banque pour le déploiement de leur solution.