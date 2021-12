Ouverture: la Bourse frôle l’équilibre ce jeudi

La Bourse de Casablanca évoluait proche de l’équilibre, jeudi à l’ouverture, le MASI accusant une petite baisse de 0,02%, à 13.229,27 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, lâchaient 0,02% chacun à respectivement 1.079,27 pts et 10.715,68 pts.

De son côté, le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, totalisait 990,67 pts (-0,01%).

Sur le plan individuel, Ib Maroc.Com (+4,31% à 33,39 dirhams (DH)) et Res Dar Saada (+2,17% à 30,65 DH) réalisaient les plus fortes hausses. Ils étaient suivis par Risma (+0,96% à 110 DH).

À l’opposé, Stokvis Nord Afrique affichait la plus forte baisse avec -1,64% à 18 DH, suivi de Cartier Saada avec -3,16% à 30,02 DH et Delattre Levivier Maroc avec -5,96% à 48,9 DH et Delattre Levivier Maroc avec -5,96% à 48,9 DH.

La veille à la fermeture, le MASI était resté stable autour de 0,02%, à 13.231,35 pts.

S.L. (avec MAP)