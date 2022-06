Ouverture: la Bourse de Casablanca en légère baisse ce jeudi

La Bourse de Casablanca évoluait en légère baisse, jeudi dans les premiers échanges, l’indice de toutes les valeurs, Masi, cédant 0,13%, à 12.656,12 points (pts).

Quelques minutes après l’ouverture, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se repliait de 0,07%, à 1.023,73 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, rétrogradait, pour sa part, de 0,29%, à 949,01 pts.

Sur le front des valeurs, Delta Holding (-4,65% à 28,51 dirhams (DH)), Ennakl (-4,14% à 32,4 DH), Cartier Saada (-2,39% à 27,33 DH), Bank of Africa (-1,54% à 192 DH) et Atlantasanad (-1,01% à 127,65 DH) accusaient les plus fortes baisses de la matinée.

À l’opposé, Disway, Fenie Brossette et Med Paper affichaient les meilleures performances, avec respectivement +5,89% à 899 DH, +4,83% à 123,7 DH, +2,4% à 25,98 DH.

En outre, Auto Hall prenait 2,34% à 87,5 DH et TGCC gagnait 1,33% à 148,95 DH.

La veille, le Masi avait clôturé en baisse de 0,35%.

