Ouverture: la Bourse de Casablanca en hausse ce mardi

La Bourse de Casablanca évoluait en territoire positif, mardi dans la matinée, son principal indice, le MASI, gagnant 0,46% à 12.033,76 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,48% à 969,61 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,49% à 909,83 pts.

Sur le front des valeurs, Alliances (+2,7% à 56 dirhams (DH)) et Attijariwafa Bank (+2,11% à 434 DH) affichaient les plus fortes hausses. Elles étaient suivies par Douja Prom Addoha (+1,97% à 7,76 DH), Lesieur Cristal (+1,37% à 177,5 DH) et Sonasid (+1,1% à 724,9 DH).

À l’inverse, Smi (-4,93% à 1.407 DH), Salafin (-1,64% à 600 DH), BMCI (-1,34% à 515 DH), Mutandis Sca (-1,18% à 210 DH) et Sodep-Marsa Maroc avec (-0,78% à 256 DH).

La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,3%.

