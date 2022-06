Ouverture: la Bourse de Casablanca en hausse ce lundi

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en territoire positif, lundi, son principal indice, le Masi, prenant 0,38% à 12.657,28 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,49% à 1.023,44 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’appréciait légèrement de 0,07% à 943,05 pts. Sur le plan individuel, les meilleures performances ont été affichées par Smi (+3,82% à 1.685 dirhams (DH)), Sodep-Marsa Maroc (+3,12% à 271 DH), Stroc Industrie (+3,07% à 40 DH), Ciments du Maroc (+2,8% à 1.799 DH) et Salafin (+2,71% à 720 DH).

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Cartier Saada (-5,66% à 27,17 DH), Auto Hall (-1,59% à 86,11 DH), Med Paper (-1,09% à 26,3 DH), Bank of Africa (-1% à 193,05 DH) et TotalEnergie Marketing Maroc (-0,86% à 1.720 DH).

Vendredi, le Masi avait clôturé sur un gain de 0,6%.

S.L. (avec MAP)