Ouverture: la Bourse de Casablanca en hausse ce jeudi

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse jeudi, son indice phare, le Masi, progressant de 0,23% à 12.085,86 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,27% à 973,68 pts, alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se repliait de 0,06% à 909,72 pts. Aux valeurs, Afriquia Gaz (+4,44% à 4.700 DH), Taqa Morocco (+3,75% à 1.079 DH), Alliances (+3,47% à 59 DH), Aradei Capital (+3,31% à 469,9 DH) et Atlantasanad (+3,25% à 124 DH) réalisaient les meilleures performances en ce début de matinée.

En revanche, TotalEnergie Marketing Maroc (-5,28% à 1.705 DH), Microdata (-2,55% à 536 DH) et Snep (-2,14% à 774,1 DH), Itissalat Al-Maghrib (-0,58% à 119,3 DH) et Stokvis Nord Afrique (-0,08% à 13 DH) accusaient les plus fortes baisses. Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,29%.

S.L. (avec MAP)