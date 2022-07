Ouverture: la Bourse de Casablanca en bonne mine ce mercredi

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine mercredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,3% à 11.580,84 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,43% à 935,09 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, augmentait de 0,47% à 867,35 pts.

Aux valeurs, Stokvis Nord Afrique (+5,79% à 12,8 DH), Douja Prom Addoha (+2,98% à 7,6 DH), Bank of Africa (+2,03% à 188,75 DH), Attijariwafa Bank (+1,95% à 418 DH) et Sonasid (+1,53% à 664 DH) réalisaient les meilleures performances en ce début de matinée. À l’inverse, Med Paper (-5,96% à 22,56 DH), SNEP (-5,06% à 750 DH), TGCC (-4,39% à 124 DH), Ennakl (-4,1% à 30,16 DH) et Res Dar Saada (-2,73% à 23,52 DH) accusaient les plus fortes baisses. Mardi, le MASI clôturé sur une perte de 1,43%.

S.L. (avec MAP)