Ouverture: la Bourse de Casablanca en baisse

La Bourse de Casablanca a ouvert en baisse vendredi, son principal indice, le MASI, se repliant de 0,14% à 12.233,95 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,16% à 985,33 pts, alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait légèrement de 0,05% à 915,1 pts.

Sur le plan individuel, Disway, Delattre Levivier Maroc et Mutandis Sca enregistraient les plus fortes baisses, avec respectivement -6% à 735,1 DH, -5,94% à 67,91 DH et -2,04% à 228,25 DH. Ils étaient suivis par Afric Industries Sa (-1,91% à 360 DH) et Attijariwafa Bank (-1,12% à 437 DH).

Contre-tendance, Microdata (+5,99% à 580,8 DH), Colorado (+4,41% à 51,16 DH), BMCI (+2,95% à 483,85 DH), SMI (+2,6% à 1.619 DH) et Douja Prom Addoha (+1,74% à 8,19 DH) affichaient les plus fortes hausses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,16%.

S.L. (avec MAP)