Ouverture: la Bourse de Casablanca en baisse ce vendredi

La Bourse de Casablanca a démarré ses échanges en baisse vendredi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,24 à 11.980,15 points (pts).

Le MSI 20 se repliait de 0,36% à 966,58 pts et le Casablanca ESG 10 perdait 0,38% à 895,61 pts.

Sur le volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid perdaient respectivement 0,23%, à 11.216,04 pts, et 0,16%, à 10.150,07 pts.

Sur le plan individuel, Ennakl (-5,60% à 30,15 DH), BMCI (-5,49% à 462 DH), Wafa (-2,98% à 4.075 DH), Sodep-Marsa Maroc (-2,63% à 255 DH) et Sonasid (-1,99% à 715 DH) enregistraient les plus fortes baisses. En revanche, Involys (+4,95% à 104,95 DH), Res Dar Saada (+2,87% à 24,35 DH), Atlanta Sanad (+2,37% à 129,50 DH), Mutandis Sca (+1,97% à 212 DH) et Managem (+1,03% à 2.060 DH) réalisaient les plus fortes hausses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une contraction de 0,4% à 12.009,4 pts.

S.L. (avec MAP)