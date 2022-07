Ouverture: la Bourse de Casablanca démarre en légère hausse ce mardi

La Bourse de Casablanca a ouvert en légère hausse mardi, son indice de référence, le MASI, progressant de 0,09% à 11.879,49 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,13% à 961,23 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, augmentait de 0,1% à 888,82 pts.

Sur le front des valeurs, Douja Prom Addoha (+2,37% à 7,78 DH), Jet Contractors (+2,24% à 179,95 DH), Attijariwafa Bank (+0,87% à 434 DH), TGCC (+0,74% à 136 DH) et Alliances (+0,18% à 56,1 DH) réalisaient les meilleures performances. À l’opposé, Stroc Industrie (-5,99% à 32,79 DH), Sonasid (-0,54% à 731 DH), Itissalat Al-Maghrib (-0,37% à 122,55 DH), Ennakl (-0,27% à 33,7 DH) et Sodep-Marsa Maroc (-0,04% à 263 DH) accusaient les plus fortes baisses. Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,31%.

S.L. (avec MAP)