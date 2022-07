Ouverture: la Bourse de Casablanca démarre en hausse ce lundi

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse lundi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,32% à 11.782,31 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,36% à 950,03 points (pts) et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, gagnait 0,45% à 881,8 pts.

Sur le front des valeurs, SNEP (+5,19% à 810 DH), Ciments du Maroc (+4,23% à 1.600 DH), Taqa Morocco (+3,75% à 1.079 DH), Auto Hall (+2,46% à 79 DH) et Attijariwafa Bank (+2,34% à 434,95 DH) réalisaient les meilleures performances. À l’inverse, Involys (-5,96% à 98,7 DH), Afriquia Gaz (-4,01% à 4.305 DH), Jet Contractors (-3,63% à 186 DH), Disway (-3,6% à 750 DH) et Microdata (-1,62% à 541,1 DH) accusaient les plus fortes baisses. Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 2,21%.

S.L. (avec MAP)