Ouverture: la Bourse de Casablanca dans le rouge

La Bourse de Casablanca démarrait la séance en repli mardi, l’indice de toutes les valeurs, Masi, baissant de 0,25%, à 13.318,77 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, cédait du terrain à hauteur de 0,36%, à 1.082,54 pts, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, rétrogradait de 0,26%, à 10.784,07 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se repliait, pour sa part, de 0,23%, à 999,93 pts.

Du côté des valeurs, Atlantasanad (-2,71% à 114,7 dirhams (DH)), Taqa Morocco (-2,41% à 1.093 DH) et Bank Of Africa (-1,78% à 185 DH) accusaient les plus fortes baisses en ce début de journée.

À l’opposé, BMCI, Stokvis Nord Afrique et Alliances affichaient les plus fortes hausses, avec respectivement +3,57% à 668 DH, +2,55% à 21,7 DH et +1,47% à 41,5 DH.

La veille à la clôture, le Masi avait enregistré un léger accroissement de 0,08%, à 13.351,53 pts.

S.L. (avec MAP)