Ouverture: la Bourse de Casablanca dans le rouge ce lundi

La Bourse de Casablanca démarrait dans le rouge lundi, son indice de référence, le MASI, reculant de 0,39%, à 10.912,26 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se repliait de 0,45%, à 874,71 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, cédait 0,43%, à 813,6 pts.

Du côté des valeurs, Delta Holding, Afric Industries Sa, Atlantasanad et Attijariwafa Bank enregistraient les plus fortes baisses, avec respectivement -2,85% à 25,25 dirhams (DH), -2,73% à 321 DH, -2,54% à 115 DH et -2,01% à 390 DH ; suivaient Colorado avec -1,96% à 45 DH.

À l’inverse, Immorente Invest (+5,96% à 104,9 DH), Stokvis Nord Afrique (+3,34% à 13 DH) et Snep (+2,55% à 716,8 DH) réalisaient les plus fortes hausses. Ils étaient suivis par Alliances avec +1,83% à 55,5 DH et Sonasid avec +1,48% à 548 DH.

Vendredi à la clôture, le MASI s’était déprécié de 1,01%, à 10.954,52 pts.

S.L. (avec MAP)