Outsourcing: Intelcia va simplifier les process grâce à la technologie (VIDEO)

C’est avec beaucoup d’intérêt que Karim Bernoussi, CEO et cofondateur d’Intelcia, s’est prêté au jeu des questions-réponses de “L’invité des Éco”. Une interview durant laquelle il est revenu sur la digitalisation.

Aujourd’hui, les solutions technologiques innovantes représentent un axe de développement important. À ce sujet, l’outsourceur juge que tous les métiers évoluent et Intelcia suit le mouvement. D’ailleurs, le groupe dispose d’un pôle conseil et innovation «Evoluciona», lequel comprend des consultants qui analysent l’impact des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, la robotisation, le Smart prédictive… et les déploient. Des discussions sont entamées avec les donneurs d’ordres pour les intégrer dans le parcours client.

Elles sont susceptibles de simplifier les process et d’aider le téléconseiller à se concentrer sur l’écoute humaine et l’empathie. La technologie va permettre de baisser les sollicitations simples, soit moins de volume, mais plus de valeur ajoutée. Mais ceci n’impliquera pas forcément la suppression de certains postes, mais plutôt leur transformation. Vidéo.