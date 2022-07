Outsourcing : Intelcia s’installe à Madrid

Avec plus de 22 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de la relation client, Intelcia, acteur global de l’outsourcing, réitère son investissement dans la région Espagne et en Amérique Latine avec l’inauguration d’un nouveau siège régional à Madrid.

Avec le leitmotiv « ensemble nous construisons l’avenir », l’ouverture de ce nouveau site est pour Intelcia l’occasion de présenter sa conception de deux mondes, physique et virtuel ; Une vision en total adéquation avec les nouveaux projets entrepris par le Groupe, tant dans l’expérience collaborateur que l’expérience client.

En effet, l’innovation est au cœur de l’ADN du Groupe. Ce dernier, a d’ailleurs été précurseur dans le développement d’un modèle de travail qui réduit les barrières physiques et dans lequel les outils numériques sont déjà une réalité. Ils sont appliqués par exemple au recrutement, à la formation, au service aux collaborateurs, le tout dans des environnements collaboratifs. Aujourd’hui, le Groupe fait un pas supplémentaire dans sa quête de l’innovation via un projet qui embrasse les possibilités offertes par les outils numériques tel que le metaverse. En ce sens, Intelcia a lancé, une étude de réalité virtuelle immersive pour les solutions telles que l’onboarding, la formation ou la collaboration en équipe.

L’objectif ultime pour Intelcia est d’investir dans des espaces technologiques, pensés pour durer, qui offrent un environnement de travail innovant et collaboratif.

Avec un coût global d’1,1 M€ pour de 4 300m², ce nouvel espace confirme la volonté du Groupe, aujourd’hui présent dans 16 pays, de poursuivre sa croissance et le développement de ses solutions pour les marchés hispanophones.

“Avec ce nouveau site, nous augmentons non seulement notre capacité à servir nos clients, mais nous renforçons également notre engagement à concevoir des espaces de travail plus durables et plus créatifs, et ce, grâce aux technologies les plus innovantes. Chez Intelcia, nous sommes convaincus que la mise en place d’outils digitaux et innovants peut soutenir et faciliter encore plus le travail collaboratif en interne, et par ricochet, permettra l’amélioration de l’expérience client”, affirme Sandra Gibert, Président Directeur Général d’Intelcia Espagne et Amérique Latine.

“L’intégration d’Unisono à Intelcia en fin 2021 était basée sur une vision commune, un ADN partagé et des ambitions de croissance à l’international. Cette diversification corrobore notre engagement vis à vis des régions hispanophones en tant que marché stratégique et avec Madrid comme épicentre de cette croissance”, déclare à son tour Karim Bernoussi, Co-fondateur et Président Directeur Général d’Intelcia.