Orange Ventures nouvel investisseur et partenaire de Chari

Orange Ventures, le bras armé des investissements en capital-risque d’Orange, vient d’investir un million de dollars dans le cadre du dernier tour de financement de Chari. Grégoire de Padirac, Partner d’Orange Ventures Middle East & Africa, intègre à cette occasion le conseil de surveillance de Chari.

« Nous sommes très heureux d’avoir fait partie des premiers investisseurs de l’aventure Chari et de continuer à soutenir l’équipe dans son expansion en zone francophone et dans le domaine fintech. Nous sommes convaincus avec Chari de l’importance de digitaliser les entrepreneurs de commerces de proximité », affirme Grégoire de Padirac.

Pour rappel, Chari avait remporté le Middle East Africa Seed Challenge organisé par Orange Ventures en 2021 et auquel ont participé plus de 500 startups technologiques issues de nombreux pays tels que le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d’Ivoire ou encore la Jordanie.

« C’est une fierté d’être accompagné par Orange Ventures depuis le début de notre aventure. Le savoir-faire et l’expertise du groupe Orange dans le domaine de la distribution nous sont d’une précieuse aide. Nous ambitionnons de nous étendre dans les pays ou Orange opère » affirme Ismael Belkhayat, co-fondateur et directeur général de Chari.

Pour rappel, Chari a été fondé en janvier 2020 par le duo Ismael Belkhayat et Sophia Alj et a été accéléré au sein du holding familial HnS Invest Holding qui accompagne les startups de la distribution et de la logistique.

Chari ambitionne de révolutionner la manière dont s’approvisionnent les commerces de proximité. Elle leur met à disposition une application mobile permettant de commander en quelques clics l’ensemble des produits dont ils ont besoin pour leur point de vente avec un engagement de livraison gratuite en moins de 24 heures. L’application a déjà séduit plus de vingt mille épiceries sur les principales villes du royaume.