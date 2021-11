Orange, partenaire de la transformation digitale des entreprises

Orange Business Services (OBS), entreprise mondiale de services numériques et filiale du Groupe Orange, célèbre ses trois années au Maroc. À cette occasion, l’acteur de référence en matière de digitalisation des entreprises a tenu mardi 23 novembre à Rabat une conférence de presse sous le thème “La crise liée à la Covid-19, accélérateur de la transformation digitale des entreprises”.

Cette conférence a été l’occasion de revenir sur la capacité de résilience apportée par la transformation numérique des entreprises notamment face aux différents impératifs imposés par la crise sanitaire, ainsi que sur l’offre de valeur OBS dans ce sens.

Covid-19 et digitalisation

Plusieurs freins ralentissent le processus de transformation digitale des entreprises. On en cite notamment le coût d’investissement, l’expertise et la réticence des collaborateurs quant aux bouleversements organisationnels qui l’accompagnent. En effet, face à la donne de l’accessibilité des solutions techniques l’on se heurte souvent à la lenteur de leur acceptation et leur appropriation par l’écosystème de l’entreprise.

La digitalisation offre toutefois une multitude d’opportunités. Elle serait même à l’origine de la survie de plusieurs entreprises durant la crise liée à la Covid-19. Les organisations ayant anticipé cette organisation ont pu limiter les dégâts en capitalisant sur la capacité d’adaptation et la flexibilité que leur offre la digitalisation (déploiement rapide et fluide du télétravail, continuité de services, Commerce électronique, etc.)

Plus encore, la digitalisation s’est inscrite comme nouveau paradigme durant l’année 2020 et représente désormais un passage obligé pour toutes les entreprises, quels que soient leurs champs d’expertise ou leurs tailles.

“ De grands changements se sont produits durant cette crise. Nos clients ont pu relever ces défis en faisant équipe avec nous : nous les avons ainsi aidés à trouver un moyen de poursuivre leurs activités auprès de leurs propres clients. 79 % des clients que nous avons interrogés estiment que la crise a changé leur façon d’utiliser les services numériques. Beaucoup de ces changements perdureront car il est désormais impossible de faire l’impasse sur la digitalisation. Nous assistons à un réel bouleversement de paradigme qui impose aujourd’hui aux entreprises de prendre le cap de la transformation numérique. La digitalisation est loin d’être un effet de mode, ou un argument Marketing. Elle est ancrée, indispensable et un vrai moteur de performance pour l’ensemble des fonctions de l’entreprise. ” Rym Sahnoun — Directrice Générale d’Orange Business Services Maroc

Omniprésence du digital : risques et opportunités

Le digital n’a jamais été aussi omniprésent. En trois ans, les données qui circulent dans le monde ont triplé. Que ce soit dans l’industrie, les transports, la distribution, les services, les villes ou encore la santé, cette tendance se confirme et l’on estime que d’ici 2025, les entreprises généreront 60% des données mondiales contre 40% en 2016.

“ Désormais, l’innovation et la croissance des entreprises reposent sur leur capacité à tirer avantage de la data dont elles disposent. Chez Orange Business Services, nous partageons la conviction que la donnée doit être au service de la créativité humaine. Nous connectons les employés, sites et objets. Nous gérons les données dans des clouds, nous les analysons et les sécurisons pour protéger nos partenaires et les accompagner pour créer un impact positif sur leurs activités, mais aussi sur la société et l’environnement.” Wassila Zitoune — la Directrice Marketing & Innovation d’OBS

Orange Business Services

est l’entité du Groupe Orange dédiée à l’accompagnement des organisations dans leur transformation digitale grâce à son déploiement dans le monde entier, à sa présence globale et à son approche locale. Dans sa mission, OBS s’appuie sur l’engagement et l’expertise de ses 28 500 collaborateurs, exploite de manière sécurisée le potentiel de la data et souligne son rôle de partenaire de confiance des entreprises.

Nous sommes aux côtés des entreprises à chaque étape du voyage de la donnée, pour en révéler tout le potentiel.

Les entreprises évoluent désormais dans un écosystème mondialisé, à multi-acteurs et surtout hyperconnecté. Dans ce sens, Orange Business Services met en place des solutions cloud, d’intelligence artificielle (IA) et de cybersécurité à même d’accompagner et de protéger ces entreprises dans l’intégration de ces nouvelles normes, et les accompagne tout au long de la chaîne de valeur de leurs données à savoir de leur collecte et transport, jusqu’à leur analyse et leur partage.

Orange Business Services analyse en effet pas moins de 15 milliards de données par jour. Avec un investissement de 17 milliards d’euros dans les réseaux entre 2015 et 2018, OBS accompagne la montée en demande et représente le premier réseau voix/données dans le monde avec 220 pays et territoires couverts, servis et supervisés 24h/24 7j/7.

Le Cloud, une évidence.

Face aux défis de souveraineté numérique, propriété intellectuelle, sensibilité et confidentialité des données traitées par les partenaires OBS (sécurité nationale, santé, données personnelles, etc.), l’acteur majeur sur le marché des services cloud et du multicloud, ne se limite pas au stockage et à la localisation des données. Pour Orange Business Services, il est impératif aujourd’hui de proposer des services cloud de confiance.

Orange Business Services innove sans cesse pour mettre sur pied ses propres solutions d’infrastructures ainsi qu’une offre de services complète incluant l’audit, la migration, et le management des applications critiques. Un autre axe stratégique sur lequel repose OBS est le «cloud native», une technologie de plus en plus présente qui répond aux besoins d’agilité, d’innovation mais également d’engagement écologique des entreprises.

Aujourd’hui, Orange Business Services accompagne plus de 3 500 entreprises dans leur utilisation du cloud dans le monde grâce à une équipe de 2 400 experts cloud et plus de 70 datacenters répartis sur 5 continents.

“Le cloud est un facilitateur de la transformation numérique. De par l’agilité qu’il offre aux entreprises, il est de plus en plus prisé et s’impose comme un élément stratégique. Notre stratégie est orientée vers le développement des services permettant d’accompagner les stratégies multicloud de nos clients et de leur apporter des garanties de cybersécurité et de souveraineté numérique là où les données et traitements le requièrent”. Dominique Le Beuz — CTO & COO Orange Cloud Business

En dehors du cloud, multi-cloud et cloud native, Orange Business Services appuie les entreprises dans le développement de nouveaux services autour du Big Data, de l’Intelligence Artificielle, et de l’Edge Computing.

Une reprise d’activité sans cyber risques?

La digitalisation s’accélère donc pour servir les intérêts de développement des entreprises. Cette hyperconnectivité et globalisation des activités des entreprises les exposent à un risque jusque-là très peu considéré chez les individus : la cybercriminalité. Celle-ci peut être organisée tout comme elle peut être opérée par des moins initiés et touche désormais tout le monde de l’individu aux organisations.

“Les sociétés marocaines s’engagent fortement dans la numérisation de leurs activités et déploient leurs systèmes d’information. Avec la généralisation du télétravail, le recours de plus en plus aux objets connectés à l’e-commerce et aux services Cloud nourrissent l’engouement des cybercriminels et font augmenter les risques d’intrusion. Chez OBS, nous avons anticipé cette montée en puissance en créant en 2014 déjà Orange Cyberdefense. Une entité qui rassemble les expertises et infrastructures sécurité historiques d’Orange Business Services” Emmanuel Cheriet — Directeur d’Orange Cyberdefense / Maghreb et Afrique de l’Ouest

Ils sont aujourd’hui 2 500 experts en cyberdéfense formés et répartis dans le réseau mondial d’Orange Business Services. Cette entité couvre 160 pays et dispose de plus de 28 centres de détection des menaces répartis dans 19 zones géographiques.

Acteur majeur de la cybersécurité, Orange Cyberdefense accompagne aujourd’hui plus de 8 000 entreprises et organisations dans la sécurisation de leurs activités et de leurs données.

Grâce à ses investissements en technologies de pointe et en R&D, Orange Cyberdefense fournit des services axés sur le renseignement avec une visibilité unique sur les menaces actuelles et émergentes.

Le nouveau plan stratégique d’Orange Business Services

L’évolution des entreprises dans un monde de plus en plus connecté et globalisé place l’offre Orange Business Services au cœur des défis futurs. Dorénavant, ces organisations – peu importe leur taille ou zone géographique – sont appelées à offrir une expérience fluide, sécurisée, de qualité et surtout sans couture.

“ Là est la raison d’être d’OBS en tant que partenaire de confiance. Nous sommes outillés et expérimentés pour assurer un accompagnement de qualité avec des solutions durables et fiables, et qui s’inscrivent dans ce tournant décisif qu’est la digitalisation. Croissance, accélération et transformation sont les trois leviers qui nous permettront d’atteindre notre objectif pour 2025 : générer 60% de notre chiffre d’affaires dans les services IT, d’intégration et de connectivité de nouvelle génération.” Laurent Sicart — Directeur général délégué OBS SA

En effet, et dans le cadre de « Engage 2025 » ; plan stratégique du Groupe Orange à l’horizon 2025, Orange Business Services a mis en place une politique de croissance guidée par l’exemplarité sociale et environnementale. L’entreprise tire parti de son positionnement unique sur un marché où les services de télécommunication et IT convergent pour atteindre ses objectifs à l’horizon 2025.

Elle anticipe ainsi les besoins futurs de ses partenaires et opère d’ores et déjà une transformation de son réseau pour un leadership sur les services de connectivité virtualisés, prépare la monétisation de la 5G, renforce sa présence dans les sites clients et développe un modèle de plateformes pour ses services de communication et de collaboration.

Par ailleurs, OBS entend inclure l’IA, la data et le digital dans ses offres core business et renforcer les synergies entre la cyberdéfense, les réseaux et le cloud comme socle essentiel et indissociable de la transformation digitale. Le leader mondial capitalisera sur les réseaux mobiles privés pour développer les services d’intégration associés et construire la proposition de valeur bout-en- bout d’OBS dans l’Edge Computing.

Outre ces objectifs de croissance, OBS ambitionne d’accélérer sa pénétration dans les services d’intégration, de façon industrielle et au plus près des besoins métier de ses clients. Elle entame en parallèle un processus de transformation en se réinventant constamment et en plaçant ses collaborateurs au cœur de ces changements.

“ Le Maroc représente des atouts extraordinaires pour notre secteur. 5ème économie d’Afrique par le PIB et 5ème investisseur africain en Afrique, le Royaume procure un cadre durable et stable pour la croissance de notre activité. Plus, le pays est très riche en compétences. Nous y comptons plus 15.000 nouveaux ingénieurs diplômés chaque année, et plus de 30 écoles d’ingénierie informatique. Chez OBS nous développons des partenariats avec des Universités et des grandes écoles d’ingénieurs du Maroc. Cette diversité appuie nos compétences ; ce qui nous permet aujourd’hui de gérer des projets de bout en bout auprès de nos clients marocains et africains ”. Rym Sahnoun — Directrice Générale d’OBS Maroc

Ce savoir-faire et expertise des ingénieurs marocains et leur montée en compétences constante a joué un rôle précieux dans la montée en puissance des activités d’Orange Business Services Maroc, en particulier sur le volet cybersécurité. L’activité Orange Cyberdefense dans la Région est ainsi devenue un référent au niveau national et un fort pôle d’excellence régional.

Au-delà de l’activité de cybersécurité, les compétences présentes au sein d’Orange Business Services au Maroc contribuent à des projets d’envergure en constituant une Digital Factory (Usine logicielle) au service de nos clients au Maroc et à l’international.

Adoptant un modèle de livraison Agile visant à livrer de manière itérative et régulière les fonctionnalités créant le plus de valeur pour les clients, cette usine logicielle dispose d’équipes polyvalentes, autonomes et engagées pour gérer l’ensemble du cycle de vie d’une application : de la collecte des besoins au déploiement en passant par le développement, le test, l’intégration et le support.

Cette méthodologie agile s’appuie sur un environnement de développement et de production simple et automatisé, sur les outils DevOps et les tests automatisés et permet de réduire le temps de déploiement et d’accélérer le rythme de livraison.

Enfin l’utilisation du retour d’expérience permet d’enrichir ces applications et placer l’expérience utilisateur au centre.

“ Les équipes d’Orange Business Services Maroc sont au cœur des programmes de transformation d’OBS, elles y contribuent grâce à leur maitrise des technologies de pointe et à leur engagement. Les applications que nous gérons vont de la commande à la livraison et permettent une expérience client et une expérience salarié incomparable ” Abderrahim Aarab — Directeur OBS IT Maroc

Depuis sa création en 2018, Orange Business Services Maroc a pour objectif de relever le défi de devenir une entreprise apprenante à part entière, investissant ainsi dans le développement des compétences de ses collaborateurs. En 2021, l’entreprise a effectivement comptabilisé plus de 6200 heures de formation sur sa plateforme digitale Orange Learning et compte plus de 85% d’apprenants actifs.

Dans une démarche de développement continu de son attractivité en termes de marque employeur, Orange Business Services Maroc a démarré en novembre 2021 un projet visant à repenser l’expérience salarié : la mise en place du programme « Hybrid ways of working ». Alliant travail à distance (2 jours / semaine) et au bureau (3 jours / semaine), cette nouvelle politique de travail hybride permet de développer l’engagement salarié et de ce fait, d’accroitre la performance collective, atout majeur pour répondre aux besoins des clients.

“ Travailler chez Orange Business Services, c’est vivre une expérience unique, digitale et humaine, à la hauteur de ce que nous voulons pour nos clients. C’est écouter et agir ” Zahra El Bachiri — Directrice Ressources humaines OBS Maroc

Le continent africain est au cœur de la stratégie de développement d’Orange Business Services. L’entreprise travaille sur sa présence dans la région avec une approche à long terme, responsable, durable et créatrice de valeur ajoutée. Elle a ainsi réalisé d’importants investissements pour innover et soutenir le développement de son infrastructure et écosystèmes.

Orange Business Services est présente dans presque tous les pays de la région Moyen Orient et Afrique, avec des bureaux de vente régionaux à Abu Dhabi, Abidjan, Beyrouth, Le Caire, Casablanca, Doha, Dubaï, Istanbul, Johannesburg, Lagos, Riyad et Sala Al Jadida (Rabat), afin d’assurer la meilleure connectivité du Moyen-Orient et de l’Afrique vers l’Europe et l’Asie. Cette présence locale permet de fournir des services internationaux de connectivité et d’informatique ainsi que des projets locaux complexes.