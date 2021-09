Orange Maroc, premier opérateur à lancer la technologie Wi-Fi 6 !

Acteur engagé à optimiser chaque jour l’expérience digitale de sa clientèle, Orange Maroc lance un tout nouveau répéteur Wifi 6 intégrant la norme de dernière génération Wi-Fi finalisée en 2021 pour profiter d’un wifi plus rapide et plus fluide partout dans la maison.

Pour une rentrée réussie, Orange annonçait récemment des offres promotionnelles sur la fibre et la darbox pour permettre à chaque foyer marocain de bénéficier d’une connexion Internet efficace et accessible. En complément, Orange Maroc innove également pour offrir à ses clients les équipements de dernière génération pour une expérience Wifi à la maison exceptionnelle.

En effet, Orange est aujourd’hui le premier opérateur à proposer la technologie Wi-Fi 6 qui améliore significativement le débit wifi (jusqu’à 1 300 Mbps), la vitesse de connexion, la sécurité (avec la nouvelle norme WPA3) mais aussi l’autonomie de la batterie des appareils compatibles (via la technologie OFDMA). Grâce également à la technologie Mesh, les répéteurs fonctionnent en parfaite synchronisation pour une connexion wifi sans coupure.

Ainsi, par son biais, le nouveau Répéteur Wifi 6 permet une expérience plus fluide pour la navigation internet, le streaming, la visioconférence ou encore les jeux en ligne, même quand toute la famille est connectée.

Le nouveau répéteur Wifi 6 d’Orange permet de rendre votre routeur compatible Wi-Fi 6, et ce en le connectant par exemple à votre routeur Livebox Fibre récemment consacré «Produit de l’Année 2021» par les Marocains. Ensuite, selon la taille de votre logement, vous n’aurez plus qu’à installer les autres répéteurs Wifi 6 pour étendre la couverture Wifi de votre routeur, même dans les pièces les plus éloignées. Disponible en primeur sur orange.ma, aussi bien pour les clients professionnels que le grand public, le Pack Répéteur Wifi 6 intégrant 3 répéteurs est proposé à 2 999 dirhams.

Orange intègre ce nouveau produit à sa gamme existante de répéteurs (répéteur W850RE compact et répéteur wifi 5 ZTE) disponibles dès 259 dirhams afin d’améliorer la connexion wifi de ses clients. Rappelons également qu’Orange propose également le kid safety, solution de contrôle parental sans abonnement pour une rentrée studieuse.

Fidèle à sa réputation d’opérateur innovant et avant-gardiste, Orange Maroc propose donc avec ce nouveau répéteur, une réponse efficace à l’augmentation du nombre d’équipements connectés dans les foyers ainsi qu’à la diversification des usages, d’autant plus que la technologie Wi-Fi 6 équipe progressivement tous les nouveaux modèles d’appareils connectés.

Notons qu’Orange Maroc est un opérateur de télécommunications multi-services opérant dans les activités mobile, fixe, cybersécurité et mobile money. L’opérateur déploie des réseaux très haut débit fixe et mobile, avec la 4G et le FTTH (Fibre to the Home) pour répondre à l’évolution des usages, aux mutations technologiques ainsi qu’aux attentes de ses clients.