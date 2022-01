Orange Maroc lance la nouvelle DarBox Turbo, avec la technologie Wifi 6

Quelques mois après le lancement du premier répéteur WiFi6 du royaume, Orange Maroc complète aujourd’hui son avance technologique en annonçant une nouvelle DarBox Turbo, première Box avec la nouvelle technologie WiFi6 du marché marocain.

Conscient que dans un foyer, les obstacles au signal WiFi sont nombreux et que bien souvent, certaines pièces ne disposent pas d’une connexion suffisante pour les appareils favoris de sa clientèle, Orange Maroc lance une nouvelle génération de DarBox dénommée « Turbo » bénéficiant de toutes les innovations offertes par la dernière norme WiFi6 pour garantir à ses clients une connexion optimale partout dans leur maison.

Grace à la nouvelle DarBox Turbo, finis les chargements interminables et les latences de réseau dans la maison. Les améliorations apportées par la nouvelle norme WiFi6 promettent un débit amélioré de 40% par rapport à la précédente génération, avec une connexion plus fluide pour un plus grand nombre d’appareils connectés. Les appareils de dernière génération compatibles, tels que les smartphones ou les répéteurs, bénéficient d’une meilleure autonomie de batterie.

Avec sa technologie WiFi bi-bande, 2,4 GHz et 5 GHz, la DarBox Turbo offre un débit théorique allant jusqu’à 10 Gb/s. Concrètement, la combinaison des deux bandes passantes disponibles et d’une sélection intelligente du chemin le plus efficace pour l’information garantissent une connexion de pointe pour profiter d’applications aussi gourmandes en bande passante qu’un streaming vidéo en 4K ou pour du jeu en ligne. Facilement configurable, la DarBox Turbo dispose d’autant plus du meilleur de la connectique possible pour raccorder aisément les appareils filaires.

Avec le lancement de ce nouveau routeur, Orange Maroc prouve une nouvelle fois son implication à proposer des réponses concrètes au développement des usages numériques des marocains et à l’augmentation du nombre d’équipements connectés par foyer.

Pour en savoir plus sur la nouvelle DarBox Turbo et les offres associées, rendez-vous dans l’une des boutiques Orange ou sur orange.ma/darbox