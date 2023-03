Orange Maroc déploie un dispositif important pour célébrer la Femme

Opérateur engagé à lutter contre toute forme d’exclusion sociale et numérique, Orange Maroc agit au quotidien pour que le digital bénéficie à l’ensemble des marocain(e)s et soutient dans de ce sens, l’entrepreneuriat féminin.

Convaincus que les nouvelles technologies constituent des opportunités déterminantes pour libérer le potentiel économique des femmes, Orange et la Fondation Orange Maroc ont mis en place une série d’initiatives à l’occasion de la célébration de la Journée des Droits de la Femme, pour à la fois renforcer leurs capacités digitales et entrepreneuriales.

Tout d’abord, une séance de sensibilisation a été organisée pour les bénéficiaires de l’association INSAF (pour la préservation et l’approfondissement des droits des femmes et des enfants au Maroc), qui accueille une Maison Digitale depuis 2022, sous le thème : « Le numérique et son impact sur l’inclusion sociale de la femme ».

Pour marquer l’occasion, l’opération « Coup de Cœur Ô Féminin » a été lancée afin d’accompagner les femmes portant les meilleures initiatives entrepreneuriales au sein des Maisons Digitales de la Fondation dans le Royaume. Chaque lauréate recevra pour l’occasion une bourse ainsi qu’un accompagnement dédié pour réaliser leurs rêves.

Par ailleurs, dans la continuité du programme « Hello Women » dont l’objectif est de promouvoir la place des femmes dans les métiers du numérique, Orange Maroc est fier d’accompagner un écosystème de jeunes filles en insertion professionnelle en partenariat avec les associations Jadara (pour l’éducation des jeunes en situation de fragilité socio-économique) et Mentor’Elles (pour l’accompagnement des femmes dans l’accomplissement de leurs parcours professionnels). Au programme, du coaching pour leur empowerment, mais aussi une sensibilisation au mentorat.

Fondamentalement convaincu que les femmes, comme les hommes, apportent au quotidien une vision, des innovations précieuses pour l’évolution de la société, Orange Maroc poursuit son engagement pour que toutes les actions entreprises, de l’égalité sociale aux perspectives professionnelles, soient inclusives.