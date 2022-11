Orange Maroc-ANAPEC : les détails du nouveau partenariat

Orange Maroc et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) scellent un nouveau partenariat pour promouvoir l’amélioration de l’employabilité et de l’entreprenariat des jeunes. A cette occasion, Orange Maroc annonce également le lancement de son école de la fibre.

Acteurs engagés à accompagner et à intégrer les jeunes dans la vie active, Orange Maroc et l’ANAPEC vont procéder le 09 novembre 2022 à Casablanca à la signature d’une convention cadre pour assurer l’encadrement et la formation de ces jeunes, qu’ils soient marocains ou migrants en situation régulière. La cérémonie de signature se déroulera en présence de M. Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences ainsi que de M. Noureddine Benkhalil, Directeur Général de l’ANAPEC et de M. Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc.

L’objectif de cette convention est de former les jeunes au sein des structures des deux parties, en l’occurrence l’ODC (Orange Digital Center) et les MOUKAWILAB de l’ANAPEC , à travers un programme d’accompagnement technique et professionnel qui prend en considération les besoins réels du marché de travail ainsi que les différentes potentialités entrepreneuriales qui s’offrent dans le domaine.

La convention permettra également aux deux institutions de co-organiser des roadshows afin de sensibiliser les jeunes sur l’ensemble des opportunités entrepreneuriales et de formation que ce programme leur propose et d’encourager leur participation, et ce dans chacune des régions ciblées du Royaume. L’ANAPEC assurera le sourcing et la sélection des candidats qui bénéficieront gratuitement du programme et mettra aussi les locaux de ses MOUKAWILAB à la disposition dudit programme. De plus, l’agence fera bénéficier ces Jeunes, des offres de services d’appui à l’insertion salariée et d’accompagnement à l’entrepreneuriat.

Véritable centre de développement des compétences numériques, l’Orange Digital Center (ODC) offrira dans le cadre de ce partenariat des programmes de formation dédiés aux métiers du digital, gratuits et ouverts à tous, que ce soit pour les jeunes à la recherche d’emploi ou ceux en cours de reconversion professionnelle. Des structures d’accompagnement seront également mises à la disposition des entrepreneurs, aussi bien à l’ODC que dans les différents ODC CLUB(s) du royaume, pour lancer leurs entreprises ou accélérer leurs start-ups.

La convention couvre également la mise en place de programmes dédiés dans le cadre des « Ecoles Fibre d’Orange » afin de former des techniciens et commerciaux qualifiés et de développer des compétences précieuses dans les métiers entourant la fibre optique.

Opérateur engagé à encourager l’employabilité des jeunes tout en accélérant le développement du très haut débit au Maroc, Orange a en effet créé ces établissements pour offrir une seconde chance professionnelle aux jeunes du pays tout en enrichissant l’écosystème marocain par des ressources qualifiées. Cette formation professionnelle donne concrètement le choix entre deux cursus, l’un commercial et l’autre technique, couplés à des modules de développement personnels pour reconnecter ces jeunes à leurs ressources. Ces parcours sont proposés en partenariat avec l’Association Groupe Technique Spécialisé (GTS) spécialisée dans la formation des jeunes aux métiers relatifs aux nouvelles technologies, notamment l’Intelligence Artificielle (IA) et la Fibre.

Fidèle à son rôle d’opérateur militant pour l’égalité numérique pour tous, Orange Maroc prouve avec cette nouvelle initiative son implication aux cotés de la jeunesse du royaume pour cheminer vers un avenir meilleur pour tous.