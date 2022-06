Orange et moi, une application qui cartonne

Fidèle à sa vocation d’opérateur digital, Orange Maroc est fier d’annoncer que l’application Orange et moi est désormais leader du secteur sur le store Google Play avec plus de 5 millions de téléchargements.

Conçue dans une approche Design Thinking, soit un cadre d’innovation centré sur les besoins du client, l’application Orange et moi propose une expérience utilisateur fluide, sécurisée mais surtout efficace, ce qui lui a aussi permis d’être leader sur la satisfaction application pour le secteur Télécom. L’application, qui aujourd’hui, est utilisée par 1 client Orange sur 3 trône au sommet de la satisfaction client avec un excellent score de 89% d’usagers satisfaits, dont 74% recommandent fortement l’application.

Véritable outil du quotidien, Orange et moi est une application centrale pour la stratégie de transformation digitale dans laquelle s’inscrit Orange, qui a été pensée dans l’objectif de répondre aux besoins de ses utilisateurs afin de les accompagner concrètement dans la gestion de leurs lignes Mobile, Fixe, Internet et Fibre, et ce en toute simplicité.

Ainsi, Orange et moi propose un éventail de services pratiques, que ce soit pour la gestion de ligne en toute autonomie, pour le paiement de factures, ou encore pour le changement de numéro.

L’application permet en outre d’acheter ses jeux favoris, d’écouter et d’activer les tonalités musicales en quelques clics, ou tout simplement de bénéficier de l’ensemble des avantages offerts par Orange: des cadeaux offerts chaque Vendredi, des tickets de cinéma gratuits avec Cinéday, des invitations aux avant-premières et aux spectacles ainsi que des remises exclusives auprès des partenaires Orange dans le cadre du programme iLoveYo.

Pratique, sécurisée et intuitive, l’application Orange et moi propose une expérience riche et unique, s’adaptant ainsi aux besoins de chaque client, pour une utilisation de qualité et sans effort, que ce soit en mode connecté ou en mode visiteurs.

L’application Orange et moi est disponible gratuitement aussi bien pour les utilisateurs Android via le Play Store de Google que pour les propriétaires d’un iPhone par le biais de l’App Store d’Apple.

Opérateur engagé à proposer une expérience numérique aussi complète qu’accessible, Orange Maroc compte poursuivre ses efforts pour proposer de nouvelles fonctionnalités toujours plus pratiques et évoluées sur Orange et moi afin de faciliter le quotidien de sa clientèle, et garantir une totale satisfaction de ses usagers.