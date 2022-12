Orange déploie YouScribe et Busuu au service des Marocains

Acteur engagé à soutenir les projets qui favorisent l’accès au savoir et à une éducation de qualité, Orange Maroc lance simultanément la bibliothèque numérique de poche YouScribe, et Busuu, le plus grand réseau social pour l’apprentissage des langues au monde.

Opérateur engagé à faire du numérique un vecteur d’insertion sociale et professionnelle, Orange encourage les initiatives qui apportent de nouveaux modes d’apprentissage aux marocains et qui facilitent l’accès à des plateformes éducatives de qualité.

Ainsi, en tant qu’acteur conscient du cout élevé du livre en format papier qui limitent l’accès à la lecture, Orange est fier de proposer aujourd’hui aux marocains YouScribe, la plus grande bibliothèque numérique d’Europe et d’Afrique de livres numériques.

Adaptée à tous les publics, avec un catalogue enrichi tous les jours rassemblant plus d’un million d’ebooks, de BDs, de titres de presse, de livres audios, de littérature pour la jeunesse, de rapports universitaires, d’ouvrages professionnels et même de partitions de musique, YouScribe permet à chacun d’avoir à tout moment, sur son smartphone, sa tablette ou encore son ordinateur, une bibliothèque multilingue (français, arabe, anglais) dans sa poche. Le service dispose aussi d’un système de lecture hors connexion qui permet aux abonnés de lire en streaming, mais aussi en différé après téléchargement de l’ouvrage choisi.

En outre, faciliter l’accès à la lecture impose également à l’application, le respect des droits des auteurs et des éditeurs. YouScribe constitue donc au final une avancée qui sera aussi bien profitable aux acteurs du livre marocain, que pour les utilisateurs du service qui auront un accès à la lecture aussi fluide et aussi simple que le sont les réseaux sociaux.

Pour profiter du service, il suffit de se rendre sur l’application Orange et moi ou sur Orange Place https://place.orange.ma/digistore/fr/ma/details/Youscribe , de cliquer sur l’onglet YouScribe et de suivre les instructions.

Le forfait d’accès est proposé sous format hebdomadaire (10 DH) ou mensuel (20 DH), et sera directement prélevé sur le compte *9 de l’utilisateur. L’abonnement est aussi possible par SMS, en envoyant au 7018, « YS7 » pour l’abonnement hebdomadaire et « YS30 » pour l’abonnement mensuel.

Par ailleurs, aujourd’hui, il est de plus en plus important d’avoir d’excellentes capacités linguistiques, aussi bien pour son propre développement personnel que pour la plupart des entreprises. Et dans un monde où la technologie devient aussi connectée qu’accessible, Orange Maroc est convaincu que l’avenir de l’éducation passe par l’apprentissage mobile.

Ainsi, en tant qu’opérateur conscient que l’apprentissage des langues a toujours été considéré comme une expérience coûteuse en argent et en temps, Orange Maroc vient changer aujourd’hui la donne grâce à la communauté d’apprentissage des langues busuu.com.

Le service offre à ses plus de 90,000 utilisateurs une nouvelle manière d’apprendre les langues pour seulement 10DH par semaine (ou 25 DH par mois). L’abonnement s’opère en tout simplicité en étant directement prélevé sur le compte *9 et la possibilité de souscrire par SMS existe là aussi, en envoyant simplement au 7018 « BS » pour l’abonnement hebdomadaire et « BS30 » pour l’abonnement mensuel.

Concrètement, les utilisateurs bénéficient d’un accès gratuit à du matériel d’apprentissage audio-visuel pour apprendre l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le français, l’italien, le portugais, le mandarin, le russe, le japonais, l’arabe, le turc, ou encore le polonais, de niveau A1 à B2. De plus, à chaque niveau, les utilisateurs peuvent passer un test pour obtenir une certification délivrée par Busuu basée sur le CEFR, une norme internationalement reconnue pour la création de cours de langues.

En outre, les utilisateurs peuvent se connecter via un système de vidéo-chat intégré avec d’autres natifs de la communauté pour pratiquer leurs capacités linguistiques directement en ligne. C’est d’ailleurs ce qui rend l’approche de busuu.com particulière : chaque utilisateur n’est pas seulement étudiant d’une langue étrangère mais peut également être professeur de sa langue maternelle. En complément, le service propose plus de 1 000 leçons créées par des linguistes professionnels avec l’aide de l’Intelligence artificielle et intègre, entre autres, des plans d’études personnalisés et un outil de reconnaissance vocale.

Application aussi flexible que complète, Busuu est accessible sur tous les équipements, avec les leçons qui sont téléchargeables pour pouvoir les emporter partout avec soi. Les utilisateurs peuvent ainsi très bien commencer leur cours sur leur ordinateur, et le reprendre par la suite sur leurs smartphones.

En tant qu’acteur au cœur de l’accélération de la révolution numérique, Orange Maroc poursuit à travers ces nouvelles initiatives son engagement à proposer des services alliant technologie et contenus de qualité, afin de permettre aux marocains d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour évoluer dans la société actuelle.

Pour découvrir ces services plus en détail, rendez-vous sur https://place.orange.ma/digistore/fr/ma/