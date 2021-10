Orange accompagne le Solar Challenge Morocco 2021: une première en Afrique!

Acteur engagé en faveur du développement des nouvelles technologies pour la production d’énergie renouvelable, Orange Maroc soutient l’édition 2021 du Solar Challenge Morocco : première course de voitures solaires du royaume et en Afrique, organisée sur un trajet s’étalant sur 2500 km entre Agadir et Merzouga.

À une époque où notre environnement et notre climat sont en constante mutation, il est essentiel de se pencher sur l’utilisation de nos ressources naturelles et durables pour notre énergie. S’agissant d’une des sources d’énergies les plus abondantes, l’énergie solaire est aussi l’une des plus difficiles à maitriser, surtout en ce qui concerne la recherche d’un moyen de transport qui serait à la fois durable, efficace et efficient.

Après l’Australie qui organise depuis 1987 le World Solar Challenge, cette course est organisée pour la première fois au Maroc et dans un pays Africain visant des objectifs aussi bien pédagogiques que scientifiques. Cette manifestation initiée par l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) et soutenue par Orange met à l’honneur l’innovation en matière de technologie solaire, aussi bien sur un aspect purement technique qu’entrepreneurial.

Cette course fait participer des étudiants aussi bien marocains qu’étrangers des établissements d’enseignement supérieur (universités, instituts et écoles d’ingénieurs).

En effet, pour la première fois, les organisateurs ont mis en compétition les étudiants des plus grandes universités marocaines et internationales pendant cinq jours pour décider qui aura créé le meilleur véhicule en termes de rapidité, d’énergie durable, d’innovation mais aussi d’entrepreneuriat, tout en étant capable de résister aux défis des routes marocaines.

Par ailleurs, au vu de l’importance du rôle fondamental des énergies renouvelables pour la compétitivité de l’industrie automobile au Maroc, cette course pourrait apporter une contribution à la décarbonation de cette industrie énergivore. C’est d’ailleurs considéré par les spécialistes comme l’une des principales clés pour permettre au royaume d’asseoir son leadership dans ce secteur.

A noter que dans le cadre de son accompagnement, Orange met notamment à la disposition des participants une Tour Écolo pour recharger sans émission carbone leurs téléphones mobiles (brancher, pédaler, recharger), dans le prolongement de l’action lancée cet été sur les corniches du royaume du Maroc.

In fine, ce partenariat illustre la volonté d’Orange Maroc de contribuer à la découverte de solutions pérennes pour encourager la transition énergétique, tout en participant au développement et au rayonnement des jeunes talents de demain.

Pour en savoir plus sur cet évènement, rendez-vous sur la page moroccansolarrace.com