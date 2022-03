Oraimo, entend changer l’expérience du divertissement à travers sa gamme d’écouteurs sans fil

Oraimo, constructeur mondial d’objets connectés, a pu se déployer en un temps record dans plusieurs pays émergents notamment en Asie, en Afrique et au Moyen Orient. Dans un marché où souvent les produits proposés sont médiocres, Oraimo a su s’imposer très rapidement grâce à l’ultra performance de ses technologies, la fiabilité et la robustesse de ses divers produits avec des tarifs très compétitifs en comparaison avec ses concurrents.

Derrière cette success story, des jeunes entrepreneurs passionnés par l’innovation et la créativité qui décident de créer ORAIMO en Mai 2013. Dès le début de l’aventure, les fondateurs ont affiché leur volonté pour faire bouger les lignes en créant des technologies qui puissent faciliter la vie des utilisateurs en quête d’exploration et de nouveautés. Ainsi leur est venue l’idée de créer des accessoires intelligents qui tendent à proposer aux consommateurs des immersions dans des expériences uniques.

Oraimo a comme principal objectif de rendre le style de vie de ses consommateurs plus technologique et plus smart. Ainsi, les équipes de Oraimo, prennent beaucoup de plaisir à offrir aux utilisateurs finaux des accessoires mobiles de qualité supérieure, intelligents et fonctionnels.

En 2019, la marque Oraimo, s’est introduite pour la première fois sur le marché marocain, considéré comme mature, avec un large taux de pénétration des accessoires audio en 2021. En effet, la marque a rapidement su capter et fidéliser les utilisateurs marocains grâce à une offre diversifiée notamment dans les gammes des accessoires de téléphones connectés et des IoT (Internet des Objets) tel que les smartwatch et les écouteurs sans fil. De plus, la marque a réussi son extension sur plusieurs villes du royaume en raison de la disponibilité de ses produits auprès d’un large réseau de magasins partenaires.

En 2022, Oraimo révolutionne l’expérience du divertissement avec ses nouveaux Freepods Pro, une innovation unique dans le monde du son. La technologie Pro Hybrid Active Noise Cancellation conçue par Oraimo peut éliminer jusqu’à 35 dB de bruit pour une expérience d’écoute limpide.

La marque se positionne ainsi comme le meilleur compagnon de voyage. Que ce soit pour téléphoner ou pour écouter de la musique, les Freepods Pro offrent d’autres options incroyables comme l’annulation des bruits d’avion gênants et la réduction du décalage Bluetooth pendant une session gaming. Les Freepods Pro diffusent le son dans un embout très confortable pour les oreilles et ils ont une longue durée de vie grâce à leurs boîtiers de charge très performants. De plus, l’algorithme intégré – HavyBass, améliore l’amplification des basses pour une expérience musicale inégalée. Pour rappel, HavyBass est une technologie de réglage du son propre à la marque, conçue pour augmenter les basses fréquences pour des basses profondes et puissantes qui permet d’obtenir le meilleur son.

