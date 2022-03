OPPO organise son premier événement technologique au Maroc

OPPO a organisé, le Mercredi 9 Mars 2022, son premier événement technologique local à Casablanca afin d’y exposer ses derniers produits et technologies, présentés à l’occasion de la tenue d’événements mondiaux tels que OPPO INNO DAY 2021 et MWC Barcelona 2022.

A l’occasion de cette rencontre technologique, OPPO a pu présenter ses nouvelles technologies de pointe et ses produits révolutionnaires qui vont créer le futur. OPPO a ainsi révélé son premier Smartphone pliable, l’OPPO Find N, produit phare de sa gamme premium, le révolutionnaire OPPO Air Glass et son premier NPU d’imagerie de pointe. De plus, OPPO a également présenté une gamme de technologies passionnantes, notamment la charge flash SUPERVOOCTM de 150 W avec BatteryHealth Engine qui arrive à doubler la durée de vie de la batterie, la charge flash SUPERVOOCTM de 240 W qui charge 4500 mAh en 9 minutes chrono ainsi que le tout nouveau OPPO 5G CPE T2 qui convertit la 5G en du Wifi extrêmement rapide.

Le « Morocco Media Workshop 2022 » d’OPPO vise à mettre en avant ses nouvelles technologies au niveau local et ainsi partager l’actualité de la marque avec les médias locaux de même que les consommateurs marocains. Cet évènement s’imprègne tout simplement de la dynamique locale.

OPPO FIND N

Le OPPO Find N est le premier appareil pliable de la marque OPPO. Avec son slogan « De la nouveauté à la nécessité », OPPO propose une expérience égale à un Smartphone ordinaire – avec ses avantages mais sans les inconvénients que peut engendrer un pliable. Le OPPO Find N associe une technologie de pointe et une qualité sans précédent afin de créer une expérience pliable améliorée.

Pour la première fois dans un Smartphone pliable, le OPPO Find N utilise un format paysage pour l’écran intérieur, permettant un meilleur équilibre pour les utilisateurs qui pourront basculer en douceur entre un écran intérieur immersif de 7,1 pouces et un écran extérieur de 5,49 pouces pour faire le plein d’expériences pendant l’utilisation du Smartphone. La Flexion de la charnière du OPPO Find N rassemble 136 composants avec une précision extrême allant jusqu’à 0,01 mm, garantissant ainsi le fonctionnement de la charnière telle la souplesse des articulations du corps humain.

La conception unique de la charnière d’OPPO en forme de goutte d’eau résout un des principaux soucis rencontrés par les téléphones pliables en élargissant l’angle du pli au niveau de l’écran tout en offrant un tampon de protection lorsque celui-ci se plie. Ceci entraîne un pli minimal jusqu’à 80 % moins visible en comparaison avec d’autres appareils, selon TUV. Ainsi, ce design élimine pratiquement l’espace entre les écrans lorsqu’ils sont pliés, offrant un aspect plus intégré ce qui protège mieux l’écran intérieur des rayures.

OPPO AIR GLASS

Au cours de l’événement, OPPO a présenté l’OPPO Air Glass. Le dispositif révolutionnaire AR (Réalité assistée) présente un monocle révolutionnaire dont la conception de guide d’ondes est inspirée des ailes d’une cigale. Avec un poids total d’environ 30 g, l’Air Glass d’OPPO est l’un des monocles les plus légers de l’industrie disposant de guide d’ondes qui peut être porté comme une paire de lunettes ordinaires.

L’air Glass d’OPPO est équipé d’un micro-projecteur lumineux (Spark Micro-Projecteur) développé par OPPO, d’un micro LED de pointe et d’un affichage équipé d’une diffraction sur mesure disposant d’un guide d’ondes optique, offrant ainsi un affichage AR vif et net adapté à tous types d’environnements. Cette technologie fournit des fonctions pratiques telles que la navigation, la surveillance des données de santé, le téléprompteur de même que la traduction de la parole en texte en temps réel ; tout ça sent le poids d’un appareil volumineux et lourd. L’appareil peut être utilisé à l’aide des Smartphones et des montres connectées OPPO. Il prend également en charge différentes interactions intuitives telles que les commandes tactiles, vocales et de mouvement, permettant aux utilisateurs d’obtenir les informations rapidement et facilement.

Une gamme de technologies passionnantes

OPPO présente la dernière charge flash SUPERVOOC de 150W lors de l’événement. Construite à l’aide de la technologie de charge directe avec pompes de charge, la charge flash SUPERVOOC 150W peut charger une batterie de 4 500 mAh à 50% en 5 minutes et fournir une charge de 100% en seulement 15 minutes.

OPPO présente également une nouvelle technologie de charge record avec l’arrivée de la charge flash SUPERVOOC 240W. Le SUPERVOOC 240W peut charger une batterie de 4 500 mAh à 100 % en 9 minutes environ, repoussant véritablement les limites de la puissance de charge.

OPPO Premier événement technologique local

En tant que marque de Smartphone leader technologique dans le monde, OPPO s’efforce de partager ses dernières technologies avec différents marchés pour présenter la dernière offre d’écosystème et des produits performants. « Morocco Media Workshop 2022 » est l’événement technologique par excellence qui offre une expérience utilisateur incroyable pour les participants grâce à des produits haut de gamme et des technologies nouvelles.