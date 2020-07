OPPO lance le système de chargeur Flash Charge de 125W, le système de chargeur Flash Charge sans fil AirVOOC de 65W, ainsi qu’un tout nouveau mini chargeur SuperVOOC de50W

OPPO consolide plus que jamais sa position de leader en lançant une toute nouvelle gamme de systèmes de chargeur Flash Charge basée sur de nouvelles technologies de recharge filaire et sans fil à très haute performance. Le constructeur de Smartphones vient également de lancer de nouveaux chargeurs sur le marché qui se caractérisent par leur très petite taille mais aussi par leur très grande puissance.

Casablanca, 15 juillet 2020- OPPO vient d’annoncer aujourd’hui le lancement du tout nouveau système de recharge flash de 125W, mais aussi du système de recharge flash sans fil AirVOOC de 65W, du mini chargeur SuperVOOC de 50W portable ultra-petit et du mini chargeur flash de 110W.

La technologie de recharge flash de 125W marque la toute dernière percée technologique dans le domaine des chargeurs Flash Charge au niveau de l’ensemble de l’industrie de la téléphonie mobile. Ainsi et grâce à un algorithme de cryptage extrêmement avancé et à la présence de régulateurs de contrôle de température très efficaces, cette technologie devient encore plus sûre et plus efficace.

Le chargeur Flash Charge sans fil AirVOOC 65W permet aux utilisateurs de recharger leurs téléphones beaucoup plus rapidement en comparaison avec les chargeurs filaires classiques. Le mini chargeur SuperVOOC de 50W et le mini chargeur Flash de 110W sont des innovations signées OPPO. La marque devient désormais le leader incontesté en matière de miniaturisation de chargeurs à très haute puissance.

S’exprimant à ce sujet, Jeff Zhang, responsable scientifique de la technologie de recharge de OPPO, a déclaré : « Le déploiement croissant de la 5G à travers le monde ainsi que la multiplication des applications à forte consommation d’énergie, notamment celles liées au gaming et aux vidéos, représentent de nouveaux défis en matière d’autonomie des batteries des téléphones mobiles. OPPO est le précurseur du développement de la technologie de recharge rapide, et ce depuis le lancement, en 2014, de son système de recharge flash appelé VOOC. Aujourd’hui, nous nous engageons à apporter toute notre expertise et notre maîtrise dans le domaine des technologies de recharge à haute puissance, sans fil et ultra-petites, et ce dans le but d’offrir aux utilisateurs une expérience de recharge à la fois ultra-rapide, sûre, efficace et pratique ».

Chargeur Flash Charge de 125W : une recharge beaucoup plus rapide, notamment à l’ère de la 5G

La technologie de recharge flash de 125W de OPPO est capable de recharger une batterie de 4000mAh à hauteur de 41% en seulement 5 minutes et de la recharger intégralement en à peine 20 minutes. Cette technologie est en outre parfaitement compatible avec les protocoles de recharge flash SuperVOOC et VOOC, de même qu’elle est capable de prendre en charge les protocoles les plus courants, notamment ceux de 65W PD et de 125W PPS. Il s’agit actuellement de la technologie de recharge flash la plus avancée au sein de l’industrie du Smartphone.

Basée sur la conception technique « SuperVOOC », la recharge flash de 125W a fait l’objet d’une mise à jour complète de son architecture matérielle. Elle est capable de supporter un schéma de recharge pouvant aller jusqu’à 20V 6,25A, de même qu’elle regorge de propriétés qui ont été considérablement améliorées et qui permettent de réduire efficacement le temps de recharge sans avoir à augmenter pour autant la taille du chargeur. En ce qui concerne la batterie, elle est équipée de cellules double-6C, mais aussi de structures à languettes multiples qui sont à la pointe de la technologie. Elle intègre également de pompes de recharge et un MCU qui permet d’en améliorer l’efficacité de recharge.

En outre, la technologie qui sous-tend la recharge flash de 125 W a contribué à renforcer les dispositifs de protection du système grâce à la présence de 10 capteurs de température supplémentaires qui surveillent l’état de recharge et assurent une sécurité maximale pendant tout le processus de recharge. La plateforme utilise aussi plusieurs dispositifs de protection contre les surtensions à l’instar d’un fusible, mais aussi d’un fil de type C et d’un algorithme de cryptage haute résistance de 128 bits.

Chargeur Flash Charge sans fil AirVOOC 65W : une technologie de pointe dans le domaine des chargeurs sans fil

Les utilisateurs seront entièrement libérés des tracas et des inconvénients liés à la présence de câbles, tout en ayant la possibilité de recharger leurs appareils de manière nettement plus rapide. La réponse n’est nulle autre que la technologie de recharge flash sans fil AirVOOC 65W, leader sur le marché, qui adopte une conception à double bobine parallèle et qui permet ainsi d’augmenter de manière drastique l’efficacité de la recharge sans fil.

Le chargeur Flash Charge sans fil AirVOOC 65W est capable de recharger entièrement une batterie de 4000mAh en seulement 30 minutes. Une telle technologie est naturellement accompagnée par cinq mesures de sécurité, en plus d’une fonction de détection de corps étrangers. Elle est en outre compatible avec la norme Qi et offre aux utilisateurs une expérience de recharge sans câble ultra-rapide.

OPPO en a également profité pour présenter un chargeur sans fil conceptuel pour la recharge flash sans fil AirVOOC 65W. Ce chargeur est doté d’un verre magnifiquement sculpté fabriqué à l’aide d’une technologie de prototypage rapide : il s’agit de la première application de ce type de technologie au sein du marché de l’électronique grand public.

La partie inférieure du chargeur est équipée d’un refroidisseur à semi-conducteurs qui permet de réguler la chaleur, garantissant ainsi que le combiné ne chauffera jamais lors du processus de recharge. La température de l’arrière du téléphone est ainsi en permanence réduite d’environ 2℃ par rapport à celle d’un appareil intégrant la technologie du refroidissement par ventilateur. La conception unique de l’appareil rend la recharge des téléphones portables beaucoup plus pratique et nettement plus performante.

Ces caractéristiques uniques signifient plus que jamais que la recharge flash sans fil AirVOOC de 65W offre une expérience de recharge sans précédent qui pourrait très bien devenir le choix numéro 1 des utilisateurs à l’ère de la 5G.

Des chargeurs ultra-petits mais à très haute puissance : miniaturisés et faciles à transporter

OPPO vient également de lancer aujourd’hui sur le marché son tout dernier mini chargeur SuperVOOC 50W : il s’agit du chargeur le plus petit et le plus fin au monde. OPPO vient aussi de lancer son mini chargeur flash de 110W qui se caractérise par son architecture unique à deux niveaux.

Le mini chargeur SuperVOOC de 50W de OPPO a été développé suite à un traitement de courbe multiradian d’une taille similaire à celle d’un porte-cartes de visite ; sa paroi arbore une épaisseur d’à peine 1,05 cm. Grâce à sa conception, les utilisateurs peuvent facilement le placer dans les poches de leur chemise et de leur manteau, ce qui le rend extrêmement pratique pour les déplacements et les voyages. Le mini chargeur SuperVOOC 50W est compatible avec les protocoles VOOC, de même qu’il est capable de prendre en charge les protocoles les plus courants à l’instar de 27W PD et de 50W PPS. Il est capable de recharger toute une variété d’appareils, notamment les téléphones mobiles et les ordinateurs portables.

Les ingénieurs de OPPO ont imaginé une conception révolutionnaire pour le mini chargeur SuperVOOC de 50W. Ils ont considérablement réduit la taille des composants qui prennent le plus de place, tout en utilisant un nouveau design topologique. Ce nouveau design permet une conversion d’énergie beaucoup plus efficace grâce à la suppression du condensateur électrolytique classique et à l’introduction d’un système de recharge par impulsions – c’est la toute première fois qu’une telle technologie est utilisée dans l’industrie du smartphone. Le mini chargeur renferme aussi des diodes à haute puissance utilisées dans le domaine de l’aéronautique, ainsi qu’une technologie d’alimentation à commutation GaN.

S’appuyant sur l’architecture du mini chargeur SuperVOOC de 50 W, le mini chargeur flash de 110 W de OPPO a défié toutes les limites de taille. Outre l’utilisation d’une l’architecture innovante à deux niveaux qui permet d’obtenir une conversion de puissance à haut rendement et un contrôle de l’augmentation de la température, le mini chargeur flash de 110W est édifié sur la combinaison de stratifiés et de structures compactes, ce qui en réduit la taille à seulement 35,76 cm³.

À l’ère de la connectivité intelligente, les mini chargeurs de OPPO permettront de recharger très rapidement vos appareils, partout et à tout moment. Le « Charge-and-go » est désormais devenu une réalité, un seul chargeur est capable d’alimenter, en même temps, plusieurs appareils.

En juin 2020, OPPO avait déposé plus de 2 800 brevets mondiaux relatifs à la technologie de recharge flash. De nombreux modèles de Smartphones signés OPPO et équipés de la technologie de recharge flash VOOC permettent aujourd’hui à plus de 157 millions d’utilisateurs dans le monde de bénéficier d’une expérience de recharge ultra-rapide. Avec la demande croissante de recharge flash mobile à l’ère de la connectivité intelligente, OPPO continuera à améliorer ses plateformes de recharge flash VOOC, tout en continuant à développer des technologies de pointe capables d’offrir des expériences de recharge flash adaptées à tous les scénarios d’utilisation pour des millions d’utilisateurs dans le monde entier.

