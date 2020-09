OPPO lance le Reno4 au Maroc

OPPO, la première marque mondiale d’appareils intelligents, annonce le lancement du Reno4 au Maroc. Reno4 présente de nouvelles façons amusantes de suivre les dernières tendances et d’exprimer pleinement votre créativité grâce à la technologie d’imagerie innovante d’OPPO. Cela signifie que le Reno4 facilitera la capture de portraits créatifs à tout moment ou de vidéos imaginatives conçues pour donner à chaque utilisateur une chance de «libérer Votre Meilleure Version».

Reno4 dévoile également pour la première fois des interactions sans contact, alimentées par un capteur intelligent à Intelligence Artificielle (IA) améliorée et un algorithme d’IA pour protéger votre téléphone des regards indiscrets, tout en vous permettant de contrôler votre téléphone d’un geste de la main.

« La série Reno a toujours été l’un des pionniers de la technologie des appareils photo pour smartphone et avec Reno4, nous sommes fiers de continuer à innover avec de nouvelles fonctionnalités de prise de vue et de vidéographie qui permettent à nos utilisateurs de vraiment se démarquer. De la technologie d’imagerie innovante à l’interaction futuriste sans contact, et des conceptions époustouflantes au VOOC Flash Charge, nous avons fait un effort supplémentaire avec Reno4 pour nous assurer qu’il est capable de répondre aux exigences en constante évolution de la jeune génération avant-gardiste et de les garder à jour avec les dernières tendances de la technologie des smartphones » dit M. Steven Wan, Vice Président, OPPO Maroc.

Libérez Votre Meilleure Version avec un design avant-gardiste

Doté de fonctionnalités innovantes, Reno4 repousse toujours les limites en établissant un équilibre délicat entre un design mince et élégant. Équipé d’un écran à double perforation de 6,43 pouces, le Reno4 a une épaisseur de 7,7 mm pour qu’il se glisse facilement dans la main et la poche, et un poids de 165 g, garantissant que votre main ne sera pas fatiguée en le tenant.

Pour la plupart des moments où votre téléphone est hors de votre poche, vous voudrez avoir un téléphone qui fait de vous un avant-gardiste. Reno4 sort en deux couleurs: Bleu Galactique et Noir Espace. Le Bleu Galactique offre quelque chose de très spécial. Pour la première fois dans la série Reno, OPPO introduit une toute nouvelle technique de conception appelée «Reno Glow».

Il s’agit d’un design de couverture arrière innovant qui combine une texture mate résistante aux empreintes des doigts avec des détails scintillants subtils, ce qui donne à la couleur Bleue Galactique un aspect plus vibrant et brillant. Reno Glow ajoute un scintillement aux dégradés de couleur argent et bleu du Bleu Galactique lorsqu’ils sont réfléchis sous la lumière, produisant un effet éblouissant. Le Noir Espace brille semble translucide malgré sa couleur sombre, mais lorsqu’il est maintenu sous le reflet de la lumière, il semble prendre vie et donne une apparence plus brillante. Avec le logo monogramme OPPO qui se profile en bas, ce qui ajoute un sentiment de mystère, la couleur offre une apparence plus premium et une excellente sensation en main.

Libérez Votre Meilleure Version avec des portraits et vidéos brillants

Continuant à renforcer sa présence avec la technologie d’imagerie, le Reno4 ouvre la voie cette fois avec des capacités exceptionnelles de prise de vue et de vidéographie. Beaucoup d’entre nous ont une passion innée d’exprimer leur créativité en capturant leurs vies et leurs souvenirs à travers la photographie, y compris des photos d’eux-mêmes. Avec l’incitation supplémentaire d’une tendance croissante à partager notre créativité avec le monde, Reno4 met de puissantes fonctions de photographie dans la paume de vos mains pour «capturer Votre Meilleure Version».

La caméra arrière du Reno4 comprend une matrice 3 + 1 à quatre prises comprenant une caméra principale 48MP, une caméra ultra grand angle 8MP, une caméra macro 2MP et une caméra mono 2MP, tandis que la caméra frontale 32MP capture des selfies très clairs.

Des prises riches en couleurs

Avec AI Color Portrait, les caméras avant et arrière de Reno4 peuvent capturer des portraits qui utilisent l’effet AI Color Portrait et vous permettent de prendre des portraits de style urbain à la mode d’une manière tendance comme: « Le monde est en noir et blanc, seule mon charactère unique brille en couleur ». Avec AI Color Portrait Photo, seule la personne sur la photo est mise en surbrillance en couleurs naturelles, tandis que les couleurs d’arrière-plan sont en noir et blanc. Ce style met en valeur des couleurs fortement définies et contrastées qui donnent aux photos l’apparence d’une œuvre d’art qui ne manquera pas d’être à la mode entre vos amis. Plus intéressant encore, AI Color Portrait est également disponible en mode vidéo.

C’est également une fonctionnalité intéressante pour enregistrer des histoires créatives sur Instagram ou des vidéos TikTok qui vous donneront un avantage et vous démarqueront. De plus, la vidéo monochrome est composée de trois types de filtres vidéo, qui ajoutent un effet qui ressemble à une vidéo à succès qui ne conserve que les couleurs rouge, verte ou bleue des objets de la vidéo, tout en transformant les autres en noir et blanc. Elle prend également en charge la prévisualisation en temps réel, de sorte que vous saurez exactement ce que vous photographiez et à quoi cela pourrait ressembler avant de décider de capturer la photo.

D’excellentes prises nocturnes

Reno4 peut également prendre de superbes portraits nocturnes avec Night Flare Portrait. Il superpose automatiquement un mélange de taches lumineuses floues transparentes et lumineuses sur l’arrière-plan et illumine le visage du sujet du portrait, pour créer un portrait de nuit clair et lumineux avec un effet bokeh vibrant. Cela ajoute une touche de créativité et de dynamisme à vos portraits de nuit. Vous pouvez prendre un portrait évasé devant la toile de fond d’une rue animée de la ville le soir sous les lumières de la ville, ou même dans un café faiblement éclairé capturant les moments où vous passez une soirée en ville avec des amis. De plus, le mode Ultra Night Selfie et le mode Ultra Dark améliorent considérablement les capacités de photographie de nuit, car les deux fonctionnalités vous permettent de capturer des photos de nuit plus claires et plus lumineuses à l’aide des caméras avant et arrière.

Des vidéos et des portraits créatifs

Cependant, Reno4 n’est pas seulement idéal pour filmer des portraits. Il vous permet de capturer des vidéos épiques au ralenti à l’aide de Ralenti Intelligent à 960 ips. Reno4 est capable de lire 960 ips pour que vous ne manquiez jamais d’enregistrer les moments amusants avec vos amis ou votre famille, comme le moment où vous capturez un sourire éphémère sur le visage de votre autre significatif, ou le moment même où la flamme est éteinte lors de l’anniversaire d’un ami.

Si vous êtes un plus grand fan de la capture de plans d’action à haute intensité de vous-même, Reno4 propose Ultra Steady Video 3.0 qui offre trois modes de stabilisation différents. Pour la première fois, Reno4 apporte un algorithme de stabilisation électronique de l’image à la caméra frontale avec Front Steady Video. Cela signifie que vous pouvez filmer un vlog de vous-même et de vos amis en marchant dans la rue, ou même vous capturer en train de dévaler un chemin accidenté. Ultra Steady Video, pris en charge par la caméra arrière principale, et Ultra Steady Video Pro, pris en charge par la caméra ultra grand angle garantissent que la vidéo prise par la caméra arrière est stable et que vous n’aurez pas à vous soucier des mains tremblantes pendant le tournage d’une vidéo.

Débloquez Votre Meilleure Version avec le Capteur Intelligent à IA Améliorée

Pour faire du Reno4 un smartphone capable de vraiment suivre la personnalité et le style des jeunes pionniers, mais offrant également des commodités de vie difficiles à ignorer, Reno4 est équipé d’un capteur intelligent à IA améliorée pour exécuter des fonctions telles que la prévention intelligente de l’espionnage, Smart AirControl, Smart Rotation et Smart Always-On Display qui transforme votre téléphone en un assistant personnel.

Dans les zones métropolitaines à croissance rapide, les smartphones sont le principal moyen de se connecter à la fois dans la vie et au travail. Il n’est donc pas surprenant que la confidentialité des smartphones soit en tête de la liste de souhaits de nos utilisateurs. Activez la prévention de l’espionnage intelligent, le capteur intelligent peut tirer parti d’un algorithme de reconnaissance intelligente et détecter automatiquement si le propriétaire et seul le propriétaire du téléphone le regarde lorsqu’il y a une notification sur le téléphone. Si une notification apparaît alors qu’un inconnu regarde le téléphone, le contenu détaillé de la notification, y compris les tiroirs de notification déroulants et les notifications de bannière, sera masqué.

De plus, le capteur intelligent offre un moyen intuitif et futuriste de contrôler votre téléphone sans contact et peut s’adapter à vos habitudes. Avec Smart AirControl, vous pouvez prendre un appel téléphonique ou faire défiler les applications de résaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram et TikTok d’un simple geste de la main. Vous trouverez cela pratique pour les moments où taper sur votre téléphone n’est pas une option parce que vos mains sont mouillées, ou vous êtes entrain de cuisiner et vos mains sont couvertes de pâte. Lorsque le téléphone et votre visage pivotent simultanément, la rotation intelligente, activée par le capteur intelligent et l’algorithme de reconnaissance de pose, détecte intelligemment l’orientation de votre visage et du téléphone pour vous aider à déterminer s’il faut faire pivoter l’écran. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs une expérience de visualisation pratique lorsqu’ils visitent des sites Web allongés. De plus, grâce à l’affichage permanent intelligent, le capteur intelligent amélioré par l’IA peut détecter si vous regardez votre téléphone et maintient l’écran «allumé» afin que vous ne soyez pas interrompu pendant que vous naviguez sur votre téléphone.

Débloquez Votre Meilleure Version avec un téléphone qui vous suit

Avec une technologie d’imagerie innovante et des fonctionnalités pratiques dont les utilisateurs peuvent profiter, tout cela est soutenu par un téléphone qui peut suivre votre utilisation. Reno4 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, avec 8 Go de RAM et 128 Go de ROM.

Équipé d’une batterie VOOC Flash Charge 4.0 de 30 W et d’une batterie de 4015 mAh, Reno4 peut être chargé à 50% en 20 minutes et complètement chargé en 57 minutes. De plus, le mode Super économie d’énergie donne à Reno4 un coup de pouce supplémentaire pour que votre téléphone continue à fonctionner plus longtemps. Il vous permet d’obtenir 1,5 heure de messagerie sur WhatsApp ou d’appels pendant plus d’une heure avec seulement 5% de batterie. Selon les résultats des tests du laboratoire OPPO. Même pendant votre sommeil, Super Nighttime Standby est conçu pour apprendre votre programme de sommeil et optimise la durée de vie de la batterie afin que seulement 2% de la batterie soit utilisée toute la nuit pendant environ 8 heures.

Disponibilité marché

Le Reno4 et le Reno4 Pro seront disponibles à partir du 29 septembre 2020 au Maroc. Reno4 sera disponible en deux couleurs, leBleu Galactique et le Noir Espace. Le Reno4 sera disponible à l’achat au prix public de 3899 Dhs alors que le Reno4 Pro sera disponible au prix de 5699 Dhs.