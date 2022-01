OPPO INNO DAY: bilan, stratégie, projets au Maroc….Steven Wan nous dit tout

Entretien avec Steven Wan, VP Marketing – OPPO Morocco, concernant les nouveautés de la marque et les tendances technologiques de 2022 présentés lors des INNODAYS.

OPPO a organisé son « OPPO INNO DAY Annuel » les 14 et 15 décembre 2021, quel bilan pouvez-vous en faire ?

OPPO INNO DAY est le rendez-vous annuel mondial de OPPO, il a pour but de partager la dernière stratégie de la marque et de présenter les nouvelles réalisations technologiques de celle-ci.

OPPO INNO DAY 2021, qui s’est tenu les 14 et 15 décembre 2021, était à la fois en ligne et hors ligne ; il avait pour thème « Reimaging the Future ». Durant cet événement de lancement 100% virtuel, nous tachons d’attirer chaque année des participants du monde entier et de créer une forte interaction avec eux via le OPPO INNO WORLD.

Au cours de l’événement, le fondateur et PDG de OPPO, Tony Chen, a annoncé la nouvelle proposition de marque de OPPO « Inspiration Ahead », un slogan fort qui prône l’optimisme et l’inspiration face aux défis auxquels tout le monde est confronté.

« Inspiration Ahead » témoigne aussi de l’attitude de la marque face à l’état actuel du monde. Nous vivons dans une époque sans précédent où règne beaucoup d’incertitudes. En effet, penser « Inspiration Ahead », c’est croire que l’avenir du monde sera meilleur, ça démontre également l’optimisme et la confiance de OPPO quant à son propre avenir. Pour ce faire, la marque déploie beaucoup d’efforts et se donne les moyens nécessaires pour créer des percées technologiques majeures afin d’apporter à ses utilisateurs des produits et services de pointe.

Plusieurs technologies prometteuses ont été dévoilées lors de OPPO INNO DAY 2021, telles que notre première NPU d’imagerie de pointe – MariSilicon X, les lunettes intelligentes OPPO Air Glass et notre premier Smartphone pliable, OPPO Find N. Nous avons également présenté des détails sur certaines de nos dernières technologies de pointe, notamment notre appareil photo rétractable et notre Humain Numérique, ainsi que d’autres innovations révolutionnaires liées à l’imagerie, à l’IA, à la RA et à la 5G.

Quel est l’intérêt de la tenue de ce genre d’événement ?

OPPO INNO DAY est l’événement annuel phare de OPPO, il vise à partager avec le public nos derniers résultats de recherche et développement, nos avancées technologiques ainsi que notre réflexion innovante et ce pour attiser la curiosité des utilisateurs par rapport à la vie technologique future.

OPPO INNO DAY introduit de nouveaux produits et d’autres innovations révolutionnaires depuis ses débuts en 2019. Lors de la première édition de OPPO INNO DAY 2019, nous avions annoncé la première génération de nos lunettes de réalité augmenté AR Glass, 5G CPE et nos séries de montres intelligentes – OPPO Watch. En 2020, nous avons présenté trois produits, dont le concept d’écran enroulable OPPO X 2021, OPPO AR Glass 2021 et CybeReal. Pour l’édition de 2021, nous avons poursuivi la tradition en présentant nos dernières réalisations qui repoussent plus que jamais les limites des avancées technologiques.

Vous avez présenté lors du OPPO INNO DAY, le premier NPU (Neural Processing Unit) de OPPO et des nouvelles lunettes intelligentes, pourquoi cette diversification ?

Toute notre R&D chez OPPO est centrée sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. La première NPU d’imagerie de pointe auto-conçue de OPPO, MariSilicon X, a été introduite entièrement sur la base de nos propres exigences en matière de technologie d’imagerie et de notre philosophie de conception afin de fournir la meilleure expérience d’imagerie possible.

En ce qui concerne les lunettes intelligentes OPPO Air Glasses, la marque investit massivement dans la RA (Réalité Augmentée) depuis 2018. Pendant ce temps, OPPO a repoussé les limites de la technologie et a partagé plusieurs itérations de produits RA. Au cours de ce processus, OPPO a accumulé une expérience et une expertise significative dans le développement de produits et d’écosystèmes RA, l’optique, les logiciels et le traitement de la réalité augmentée. Alors que la technologie de la réalité augmentée est en cours de développement, la réalité assistée offre une expérience RA viable au niveau du consommateur avec plus d’opportunités d’application dans le paysage technologique d’aujourd’hui. Sur cette base, OPPO a lancé ses lunettes intelligentes OPPO Air Glass pendant OPPO INNO DAY 2021 dans le but de fournir aux consommateurs une expérience de réalité augmentée plus facile à utiliser et plus pratique.

Concernant les facteurs de forme de smartphones, depuis 2017 OPPO explore constamment de nouvelles possibilités. En effet, nos équipes design ont constaté une demande croissante pour des plus grands écrans de même que des smartphones compacts et performants.

De ce fait, nous avons créé notre première version d’appareil pliable en 2018, toutefois il a été décidé de ne pas le commercialiser à ce moment là puisque nous estimions qu’il n’offrait pas encore une expérience globale suffisamment performante pour les utilisateurs. Dès lors, nous avons continué à travailler sur des approches nouvelles et différentes des facteurs de forme des smartphones, y compris notre premier concept d’écran enroulable – OPPO X, que nous avons introduit l’année dernière. Au cours des quatre dernières années, nous avons également travaillé sur six générations d’appareils pliables, expérimentant une gamme de facteurs de forme, de conception de charnières, de matériaux d’écran ainsi que différents ratios d’affichage car notre objectif est de créer un appareil conçu pour l’utilisateur, pas seulement pour le showroom.

La fiabilité et la qualité globale étaient deux domaines difficiles que nous devions aborder avant d’introduire un téléphone pliable sur le marché. Pour ce faire, nous avons doublé notre investissement en ressources humaines et avons réuni une équipe d’ingénieurs très expérimentée. Lors de OPPO INNO DAY 2021, nous avions présenté le OPPO Find N, notre premier appareil pliable sur le marché, qui se caractérise par des technologies matérielles de pointe et une expérience logicielle unique.

Pour quand le lancement de ces produits au Maroc ? Est-ce que le client est preneur de ce type d’innovation ?

Nous sommes fiers d’apporter la première NPU d’imagerie conçue par OPPO, MariSilicon X, bientôt disponible sur tous les marchés dans la prochaine série Find X au premier trimestre 2022, ce qui fait de cette technologies, la NPU d’imagerie commercialisée les plus avancée à ce jour dans un smartphone.

OPPO Air Glass sera vendu en quantités limitées sur le marché Chinois Continental au 1er trimestre 2022, il est à noter également que le OPPO Find N n’est actuellement disponible qu’en Chine.

Pour ce qui est de notre premier appareil pliable, le lancement est prévu pour le moment que sur le marché Chinois, nous espérons pouvoir apporter ce type de technologie révolutionnaire à d’autres marchés à travers le monde dans un futur proche.

OPPO lance en continu des innovations hautement technologiques, quels sont vos investissements dans la R&D ?

OPPO est toujours engagé dans l’innovation technologique. Motivée par les besoins des utilisateurs et les technologies de pointe qui sont au cœur de sa stratégie globale, la marque se concentre essentiellement sur la recherche et le développement et ce dans le but de développer des applications de scénario qui répondent aux aspirations des utilisateurs. Actuellement, OPPO compte 6 instituts de recherche et 5 centres de R&D dans le monde. Au 30 septembre 2021, OPPO avait déposé plus de 73 000 demandes de brevet et détenait plus de 33 000 brevets délivrés dans le monde. Selon l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), OPPO se classe parmi les 10 premiers déposants du PCT en 2020.

Dans les années à venir, OPPO se concentrera sur la 5G/6G, l’IA, la RA, le Big Data et d’autres technologies de pointe, ainsi que sur le renforcement de la technologie matérielle et des capacités logicielles.

Il est également important de souligner que OPPO placera le « human-centric » au cœur de notre innovation technologique, nous ne nous concentrons pas seulement sur le progrès technologique, mais aussi sur l’humanité. Toutes nos avancées seront orientées vers un objectif ultime, l’expérience utilisateur.

En plus de nouveaux smartphones, quels autres produits vous envisagez de lancer dans le futur?

Nous ajustons notre stratégie produit et nos fonctionnalités dépendamment des besoins du marché car celle-ci est conçue pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs locaux. Aussi, nous continuerons d’augmenter nos investissements dans le premier segment des smartphones et d’étendre nos offres OPPO IoT afin de mieux répondre également aux demandes des consommateurs sur le marché marocain.

Peut-on avoir plus de détails sur votre stratégie future pour le Maroc ?

Nous nous engageons à devenir une entreprise de haute technologie qui sert les gens avec la beauté et les avantages de la technologie, nous gardons toujours à l’esprit les exigences de l’utilisateur et notre volonté de fournir les caractéristiques uniques et une grande qualité qui va au-delà des aspirations de l’utilisateur. Selon Canalys, OPPO est la marque de smartphones Top 5 au Maroc. Nous croyons fermement que si nos produits et services impressionnent les consommateurs, le volume des opérations des ventes suivra naturellement.

À l’avenir, la marque OPPO continuera d’introduire ses innovations technologiques sur le marché marocain, elle est engagée envers ses utilisateurs, ses employés et ses clients locaux, à travers la mise en place d’opérations adaptées à la culture locale tout en proposant de meilleurs produits et services.

S.L.