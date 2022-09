OPPO célèbre son 18ème anniversaire (VIDEO)

Pour marquer son 18e anniversaire, OPPO lancera la Communauté Globale OPPO et OPPO Inspiring Service Week afin d’approfondir ses liens avec sa base d’utilisateurs mondiale.

OPPO publiera une série documentaire racontant les histoires des employés d’OPPO et l’inspiration derrière leur travail

OPPO continuera d’investir dans des initiatives de développement durable tout en cherchant à apporter les avantages de la technologie à un plus grand nombre de personnes

Le 17 septembre, la société technologique mondiale OPPO a célébré son 18e anniversaire. Depuis sa fondation en 2004, OPPO est resté engagé dans son approche de la technologie centrée sur l’utilisateur tout en continuant à repousser les limites de l’innovation technologique. Depuis ses origines en tant que société d’électronique grand public, OPPO est devenue une société de technologie à service complet qui apporte aux utilisateurs mondiaux des solutions logicielles, matérielles et des services intégrés, menant le développement d’appareils et de services intelligents dans divers domaines.

Qu’il s’agisse d’innover en qualité sur ses premiers lecteurs audio et téléphones fonctionnels, de réaliser des exploits dans la technologie de flash charge et les nouveaux facteurs de forme des smartphones, ou de développer des innovations de pointe avec le MariSilicon X NPU, OPPO a toujours cherché à découvrir l’Inspiration Ahead afin de faire progresser l’industrie technologique et de créer un meilleur avenir grâce à son innovation permanente.

Aujourd’hui, OPPO est la quatrième plus grande marque de smartphones au monde, desservant des clients dans plus de 60 pays et régions d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique, et entretenant des partenariats stratégiques avec plus de 80 opérateurs de télécommunications dans le monde entier.

Pour célébrer son 18e anniversaire, OPPO a lancé une série de nouveaux services et activités en ligne et hors ligne pour améliorer sa connexion avec les utilisateurs et améliorer leur expérience utilisateur :

Communauté mondiale OPPO

La communauté mondiale OPPO (community.oppo.com) est officiellement lancée le 17 Septembre 2022. La communauté a été créée pour fournir un écosystème inclusif et ouvert permettant à tous les utilisateurs d’OPPO de s’engager, d’interagir et de partager avec OPPO et entre eux à long terme. La Communauté sert également de plateforme pour des programmes différents. Il s’agit notamment du programme des ambassadeurs de produits OPPO, qui offrira aux utilisateurs la possibilité de découvrir les derniers produits et innovations d’OPPO avant tout le monde; du forum ouvert O-Chat , où les utilisateurs

du monde entier peuvent discuter librement des produits et technologies OPPO; et du programme OPPO Lifesetter, qui invite les utilisateurs à partager leurs propres histoires de vie pour aider à inspirer les autres.

Semaine de service inspirant OPPO

Le centre de service OPPO exploite plus de 2 500 sites de service dans le monde entier, chacun d’entre eux s’engageant à fournir une expertise de haute qualité et des services de confiance aux clients afin que chaque utilisateur OPPO puisse profiter pleinement des avantages des technologies et des produits OPPO. Du 10 au 12 de chaque mois, OPPO offre des avantages exclusifs dans le cadre de la journée de service de OPPO dans plus de 900 centres de service dans 24 pays et régions. Les offres comprennent des rabais sur les services de réparation, des services de désinfection gratuits, et plus encore.

Du 10 au 17 septembre de cette année, la Journée de service OPPO sera mise à niveau vers OPPO Inspiring Service Week dans plus de 320 centres de service répartis dans 21 pays et régions d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique. Pendant la semaine de service OPPO Inspiring Service, ceux qui visitent les centres de service OPPO pourront profiter de discounts sur les produits et accessoires de réparation de smartphones, ainsi que des coûts de main-d’œuvre gratuits, des films de protection gratuits, des mises à niveau logicielles gratuites et de la maintenance gratuite. Les heures de service des centres seront également prolongées, et certains centres offriront même des boissons locales de spécialité aux clients, offrant des services plus pratiques, complets et réfléchis.

En plus de la Communauté mondiale OPPO et OPPO Inspiring Service Week, OPPO a également publié une série de documentaires racontant l’histoire des employés ainsi que la croissance d’OPPO de leur propre point de vue. Malgré leurs antécédents et leurs origines différents, tous les employés d’OPPO partagent la même passion pour la découverte des besoins d’utilisation et la recherche de nouvelles façons d’innover. Grâce à leur croyance commune dans l’inspiration de la marque OPPO « Inspiration Ahead », ils ont montré la force de caractère pour faire face à tous les défis avec un état d’esprit calme et optimiste. En optimisant constamment chaque détail des produits et services OPPO, ils ont apporté les avantages de la technologie à des utilisateurs plus globaux.

OPPO a également joué un rôle actif dans l’engagement de sa responsabilité sociale d’entreprise. Guidé par la mission « Technologie pour l’humanité, gentillesse pour le monde », OPPO réalise un investissement à long terme dans quatre domaines clés, notamment la protection de l’environnement,l’autonomisation des jeunes, l’inclusion numérique et la santé et le bien-être.

Plus tôt cette année, OPPO a également lancé l’accélérateur d’innovation de l’Institut de recherche OPPO pour autonomiser les professionnels de la technologie et les entrepreneurs.

Tourné vers l’avenir avec « Inspiration Ahead », OPPO continuera à faire évoluer sa marque et son activité pour offrir plus de valeur aux consommateurs et à la société. Du côté des entreprises, OPPO se concentrera sur les quatre orientations futures clés de l’apprentissage intelligent, de la productivité intelligente, du divertissement intelligent et des soins de santé intelligents, alors qu’elle continue de développer des innovations centrées sur l’utilisateur et de créer une vie plus intelligente pour ses utilisateurs dans le monde entier. En même temps, OPPO continuera d’investir dans son développement durable, en donnant aux utilisateurs mondiaux plus de confiance et d’optimisme s’efforçant de construire un avenir meilleur pour tous.