OPPO A92: une performance au Maroc qui a dépassé toutes les attentes !

CONTENU DE MARQUE – OPPO a lancé, le 27 juin 2020, son nouveau Smartphone. C’est le dernier né de sa série A destinée principalement aux jeunes marocains en quête de téléphone combinant performances et moyen de divertissement, le A92.

Ce Smartphone, dès son lancement dans le marché marocain, a connu un engouement de la part des consommateurs en dépassant toutes les prévisions, d’où l’épuisement de stock dès la première semaine. L’enthousiasme des utilisateurs envers le A92 atteste encore une fois de la qualité et des performances du Smartphone, perpétuant ainsi la réputation de la série A comme outil indispensable des fans du divertissement à la recherche d’un bon rapport qualité prix.

Le A92 a aussi été apprécié par les journalistes spécialisés high-tech, et amplement qualifiés pour juger de la qualité du Smartphone, vu la large couverture médiatique qu’a connu le dernier produit OPPO introduit dans le marché marocain. La qualité des articles publiés par les supports médiatiques marocains témoigne à son tour de l’ingéniosité du leader chinois à créer un Smartphone performant tout en restant accessible pour les jeunes. Les articles de presse ont prisé essentiellement le design élégant et tendance du A92 ainsi que sa batterie à très haute autonomie et sa quad-caméra permettant une excellente prise de photo en toutes circonstances.

Sur les réseaux sociaux, l’A92 a tout autant été apprécié par les utilisateurs qui ont montré leur appréciation et leur curiosité à découvrir le nouveau produit OPPO par un grand nombre de « Like » et de commentaires où ils ont clairement exprimé leur exaltation. La vidéo annonçant l’arrivée du A92, et dès son lancement sur la toile, a atteint un nombre de vue dépassant les 4 millions durant les deux premiers jours pour atteindre 8,2 millions de vue en moins de trois semaines. Cela témoigne encore une fois de la fidélité et la curiosité des clients OPPO au Maroc qui s’impatientent de découvrir les nouveautés de la marque chinoise.

Les « Influenceurs » ayant essayé le nouveau A92 confirment eux aussi le positionnement du nouveau A92 comme le Smartphone de divertissement à hautes performances le plus accessible du marché. A travers des vidéos postées sur les réseaux sociaux, plusieurs « Influenceurs » ont pu remarquer la distinction du nouveau Smartphone OPPO par une caméra AI Quad 48MP, une batterie de 5000 mAh et un magnifique Néo-Affichage 1080P. Ces experts des Smartphones, qui suivent toutes les nouveautés du marché, ont par la suite conseillé toute personne cherchant à acquérir le Smartphone combinant moyen de communication performant et outil de divertissement, tout en payant un prix raisonnable à opter pour le nouveau OPPO A92.