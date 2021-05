ONMT – CRT: une approche concertée pour un branding régional réussi

Suite à la présentation de son plan stratégique de relance lors des Tourism Marketing Days Pro, le 21 avril à Casablanca, puis à la réunion TMD Régions, tenue le 5 mai à Rabat à destination des représentants des Conseils Régionaux du Tourisme, les Présidents des CRT de Rabat Salé Kénitra, de Marrakech Safi et de Souss Massa témoignent de leur adhésion à la démarche engagée par l’ONMT.

En termes de relations entre l’Office et les Régions, l’ensemble des dirigeants de CRT ont pris la mesure d’une nouvelle dynamique collaborative dont ils apprécient le caractère innovant.

« C’est un Office très dynamique qui est en train de créer quelque chose d’inédit : un Team Spirit non seulement à l’intérieur de l’ONMT, mais surtout en collaboration avec les professionnels du secteur », reconnait Hassan Bargach, Président du CRT Rabat Salé Kénitra. « L’ONMT a inauguré une nouvelle ère, une nouvelle façon de travailler et de se concerter avec les professionnels du tourisme », poursuit Rachid Dahmaz, Président du CRT Souss Massa ;

« On arrive à un niveau de maturité et de collaboration en partenariat public-privé exemplaires. Il y a beaucoup d’écoute, de partage et une cohésion qui, j’en suis certain, sera créatrice de valeur pour les défis à venir », complète Hamid Bentahar, Président du CRT Marrakech Safi.

Concernant la stratégie de promotion des régions et la mise en place de marques touristiques régionales, les Présidents de CRT adhèrent également à la démarche stratégique et opérationnelle.

« L’ONMT est expert en matière nationale, les régions, elles, sont expertes de leur région. Chaque région a besoin d’un branding qui lui corresponde », affirme le représentant de la région Souss Massa », tandis que le patron de la région Rabat Salé Kénitra développe : « Nous sommes très précis par rapport aux expériences que l’on peut faire découvrir à nos clients », alors que pour la région Marrakech Safi : « La force du Maroc, c’est la diversité de ses territoires. Nous devons respecter cette diversité à travers un marketing adapté pour chaque région ».

Suite aux réunions de concertation récentes et à une proximité renforcée depuis le début de la crise sanitaire, les acteurs régionaux se disent mobilisés pour la reprise et alignés sur une vision commune.

« Nous avons eu 15 mois pour nous préparer. Nous connaissons mieux nos consommateurs, les attentes de la clientèle nationale et internationale », résume Hamid Bentahar. « Il y a eu un vrai travail d’études pour comprendre l’évolution de la perception des consommateurs et nous permettre de mettre en œuvre une stratégie commune, partagée aussi bien au niveau national qu’au niveau régional ».

« Aujourd’hui, de vrais outils de promotion vont être mis à la disposition des professionnels promotion : vidéos, photothèque, etc » poursuit M. Bargach. « On est toujours plus intelligents à plusieurs pour aller s’attaquer aux marchés internationaux ».

«Le spot publicitaire pour le tourisme national qui vient d’être lancé est déjà un exploit extraordinaire », témoigne M. Dahmaz. « Je suis convaincu que tous les Marocains se sentent fiers de leur pays en le regardant».

Nous devons accélérer la dynamique commerciale, la relation avec les TO et les marchés émetteurs, la segmentation par pays, la restructuration du marché intérieur, le réseau de distribution du voyage, sans oublier un point essentiel : l’aérien », ajoute M. Dahmaz.

« Nous n’attendons qu’une chose, prolonge M. Bentahar, c’est d’entendre des bonnes nouvelles par rapport à la réouverture des lignes aériennes et la relance de notre tourisme ».

« Il y a eu un tel travail réalisé en amont, que maintenant, tout est prêt. Le jour où on nous dira « On avance”, on avancera ! », conclut M. Bargach.

Découvrez en vidéo les témoignages des présidents des CRTs de Marrakech-Safi, de Rabat-Salé Kénitra et de la région Souss-Massa.