ONMT: Adel El Fakir remplace Abderrafie Zouiten

Adel El Fakir prend les rênes de l’ONMT (Office national marocain du tourisme) en lieu et place de Abderrafie Zouiten. Adel El Fakir a notamment été DG de la régie publicitaire de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et d’Atlas Bottling Company.

