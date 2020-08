ONEE: perturbations dans l’approvisionnement en eau potable pour deux villes

Les villes de Khouribga et Oued-Zem et les centres qui en relèvent ont connu dimanche et ce lundi dans la soirée et durant les heures de pointe, des perturbations et interruptions dans l’approvisionnement en eau potable en raison de travaux de maintenance, a annoncé l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

« En raison de travaux de maintenance destinés à réparer une panne à l’entrée du centre Tachraft, au niveau du canal principal de 1.000 mm de diamètre qui alimente en eau potable les villes et centres de la province de Khouribga, à partir de la station de traitement des eaux du barrage Ait Massaoud, dans la province de Béni Mellal, les villes de Khouribga et Oued-Zem ainsi que les centres relevant des deux villes connaîtront des perturbations et interruptions dans l’approvisionnement en eau potable dimanche 9 et lundi 10 août pendant la nuit et en période de pointe le jour », a précisé l’ONEE dans un communiqué. Toutes les mesures nécessaires et les démarches urgentes ont été prises pour réduire la durée des interruptions et assurer un retour à la normale de l’approvisionnement en eau potable dans les plus brefs délais, a relevé l’Office.

L’ONEE effectuera une expertise technique pour déterminer les raisons de ces pannes au niveau du canal principal de 1.000 mm de diamètre reliant Bejaâd à Oued Zem, en vue de prendre les mesures nécessaires pour éviter la reproduction de ce type d’incidents, a conclu la même source.