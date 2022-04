ONCF: nouvelle grille horaire des trains et des offres adaptées pour les vacances scolaires

A l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan de l’année 1443 de l’hégire, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) présente à sa clientèle ses meilleurs vœux et l’informe que le programme de circulation des trains subira de légères modifications pour s’adapter aux horaires administratifs tout en renforçant l’offre de transport à l’occasion des vacances scolaires du 1er au 10 Avril, pour mieux répondre aux attentes des voyageurs.

A partir du 1er avril 2022, l’ONCF a adapté son plan de transport à l’occasion des vacances scolaires, avec des trains supplémentaires et des capacités renforcées sur les principaux axes ferroviaires :

∙ Une offre de trains renforcée avec des horaires adaptés

Axe Tanger – Casablanca / Al boraq

Une offre de 16 trains par jour avec une cadence horaire en matinée et fin d’après-midi, une cadence de 2 heures en milieu de journée et un train après le ftour à 22H. Cette offre sera renforcée le dimanche par une fréquence horaire de 14h à 17h.

Axe Casablanca-Rabat- Kenitra / TNR

La cadence d’un départ toutes les 30 minutes entre Casa- Port et Rabat sera maintenue du lundi au vendredi, de 6h20 à 18h00. De plus, un service nuit sera assuré entre 20h30 et 22h.

Axe Marrakech – Casa – Fès / Al Atlas

– Cadence horaire en milieu de journée et une fréquence de 2 heures le reste de la journée

– Offre de 28 trains entre Fès et Casablanca avec une cadence horaire de 6h30 à 16h30

Autres Axes

Des modifications seront apportées aux horaires des trains pour les adapter au mieux aux besoins de déplacement des voyageurs pendant le mois sacré de Ramadan.

∙ Une offre ALLER-RETOUR à partir du 4 Avril : L’ONCF lance l’offre spéciale ALLER-RETOUR sur sa gamme de trains Al Atlas et Al boraq pour permettre aux voyageurs de profiter de l’ambiance familiale de ce mois sacré.

– Sur Al Atlas : Pour tout billet Aller-Retour acheté, une réduction instantanée de 20% est offerte sur le ticket du retour, et ce sur toutes les destinations moyenne et grande distance.

– Sur Al boraq : Une réduction de 40% est offerte sur le ticket retour de la même journée, valable pour le train Al boraq de 22h du lundi au samedi.

∙ Une offre permanente « YALLA » : Pour voyager à petits prix et se retrouver avec ses proches tout au long du mois de Ramadan, 3300 billets sont mis en vente tous les jours au prix de YALLA Al boraq à seulement 89 DH, de YALLA Al Atlas à seulement 49 dh sur la moyenne distance et 99 dh sur la grande distance. L’ONCF rappelle que ces tarifs YALLA sont valables toute l’année, sur plusieurs destinations à des places limitées. Pour profiter l’offre Yalla, les clients doivent anticiper l’achat de leur billet à travers tous les canaux de vente mis à leur disposition sur le site marchand www.oncf-voyages.ma , au niveau des guichets des gares ou via le service «khidmat Al Qorb» en se rendant à l’une des agences partenaires près de chez soi.

Pour en savoir plus, l’ONCF invite son aimable clientèle à s’informer auprès des agents ONCF dans les gares et à bord des trains ainsi qu’à travers les canaux ci-après :

– Le site marchand : www.oncf-voyages.ma

– Le Centre de Relations clients : 2255 (coût de la communication locale),

– L’application ONCF TRAFIC

– Le chatbot M’ONCF au 06 67 65 22 55

– Les Pages Réseaux sociaux ONCF et AL boraq