ONCF: une cérémonie a eu lieu à la gare Rabat-Agdal

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a organisé, ce vendredi à la gare de Rabat-Agdal, la cérémonie de remise des prix aux gagnants du jeu-concours lancé en décembre dernier à l’occasion de la célébration du 1er anniversaire du train à grande vitesse Al Boraq.

Ainsi, dix gagnants se sont vus remettre des cartes d’abonnement qui leur permettront de naviguer en première classe sur les lignes reliant Tanger à Casablanca, indique l’ONCF dans un communiqué, faisant savoir qu’il s’agit de deux cartes d’abonnement “Al Boraq Dima” valables une année et de trois autres valables six mois, et de cinq cartes d’abonnement “Al Boraq Fifty” valables une année.

Marquée par une ambiance conviviale et festive, cette cérémonie était également l’occasion de faire la rétrospective d’Al Boraq en rappelant qu’au terme de sa 1ère année d’exploitation, cette nouvelle “icône” de la mobilité durable a déjà pu séduire 3.000.467 clients ayant emprunté plus de 8.600 trains avec une moyenne journalière de 8.300 passagers, leur offrant une nouvelle expérience de voyage, relève-t-on de même source.

Cet engouement, souligne l’ONCF, n’est pas le fruit du hasard, mais il résulte des nombreux avantages offerts par Al Boraq, tels que des temps de parcours imbattables, des fréquences de circulation des trains en amélioration continue (28 allers et retours par jour), une ponctualité d’environ 97%, un confort rehaussé, des services à forte valeur ajoutée en gare et à bord, des formules d’abonnement finement élaborées (Cartes Dima, Carte Fifty), et une tarification à la fois modulable et accessible à tous, avec comme prix d’appel le tarif Al Boraq Promo, disponible à l’anticipation de la réservation (Tanger-Casablanca en 2h10min à 99DH, Tanger-Rabat en 1h20min à 89DH et Tanger-Kénitra en 50min à 79DH).

Fort de ses atouts, Al Boraq, qui continue de faire des adeptes, affiche un taux de satisfaction-clients de 98% et s’engage à développer davantage son offre pour embarquer ses passagers encore et toujours vers de nouvelles expériences, conclut le communiqué.

M.S. (avec MAP)