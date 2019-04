ONCF: nouvelle performance pour Al Boraq

Le train à grande vitesse (TGV) “Al Boraq” s’apprête à enregistrer une nouvelle performance: transporter le millionième voyageur depuis sa mise en exploitation, indique un communiqué de l’Office national des chemins de fer (ONCF).

Grâce au nouveau concept de voyage, ainsi qu’à l’offre compétitive d’Al Boraq (temps de parcours largement réduit, assistance et services pointilleux en gares, confort à bord et ponctualité remarquables), ce train, lancé le 26 novembre dernier, a pu séduire les voyageurs et les amener à l’adopter comme moyen privilégié pour leurs déplacements aussi bien professionnels que de loisirs, souligne l’ONCF.

Pour fêter le cap symbolique du millionième voyageur à emprunter Al Boraq, l’ONCF organisera un événement au cours de la semaine prochaine au niveau de la nouvelle gare de Rabat Agdal, afin d’offrir aux clients et aux visiteurs une journée festive, fait savoir le communiqué, notant que le millionième voyageur sera identifié d’une manière automatique, à travers le système de vente qui détectera la millionième transaction d’achat de billet.

L’ensemble des canaux de vente sont concernés, à savoir, les guichets de gares, les distributeurs automatiques et site e-vente, précise l’ONCF, ajoutant que l’heureux voyageur se verra attribuer un cadeau le récompensant pour son choix d’Al Boraq et que tous les voyageurs ayant réalisé une opération d’achat sur l’un des canaux de vente auront alors, une chance de gagner.

Pour renforcer leur chance de vivre l’émotion d’être le millionième voyageur, l’ONCF invite son aimable clientèle à multiplier leur achat de voyage à bord d’Al Boraq et à suivre l’actualité de cet événement sur ses pages officielles au niveau des réseaux sociaux, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)