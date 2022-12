On vous dit tout sur le nouveau Jeep Compass e-Hybrid (VIDEO)

Lancée sur le marché marocain en février dernier, la version restylée du Jeep Compass peut compter depuis peu sur un renfort de choix, une déclinaison e-Hybrid, à hybridation légère, qui troque le quatre-cylindres turbodiesel 1.6 l MultiJet de 130 ch et 270 Nm de la variante disponible jusqu’alors dans les concessions contre un 1.5 l essence suralimentée couplée à un réseau 48 V, à un petit électromoteur de 20 ch et 55 Nm.

La puissance cumulée est scrupuleusement la même (130 ch), tandis que le petit déficit en termes de couple maxi (le nouveau venu plafonne à 240 Nm) ne devrait quasiment pas se faire ressentir côté performances, reprises, pour la simple raison que le Compass Diesel dispose d’une boîte manuelle à six rapports quand la version électrifiée de ce SUV compact a droit à une transmission robotisée à double embrayage à 7 rapports, qui fait largement la course en tête en matière de vitesse d’exécution, de rapidité de passage des vitesses.

Au rayon consommation mixte et émissions de CO2, Jeep annonce des gains pouvant culminer à 15 % par rapport à un modèle essence équivalent. Le Compass mild-hybrid affiche un appétit mesuré (6.0 l/100 km en moyenne). Le mérite en revient au système de récupération de l’énergie cinétique au freinage qu’il embarque, de même qu’aux précieux kilomètres qu’il permet d’avaler en mode tout-électrique, au démarrage comme lors des phases de conduite à faible vitesse

Bien sous tout rapport

Doté d’un look extérieur et d’une présentation intérieure dont on peut dire proche de la copie carbone par rapport à ceux de la version thermique, mais aussi d’un arsenal d’ADAS tout aussi convaincant, le Compass hybride donne le choix entre deux finitions : Longitude et Limited. Les deux héritent du même combiné d’instrument TFT de 10.25 pouces et du même système d’infodivertissement. En revanche, ils ne sont pas logés à la même enseigne en ce qui concerne l’écran tactile central (8,4 pouces pour la version d’appel et 10,1 pouces pour la version haute). La grille tarifaire du Jeep Compass e-Hybrid débute à 339.000 DH. Et les stocks sont bien garnis, aux dernières nouvelles !