Toutes les conditions et les garanties sont remplies pour vivre, le 12 août au Grand Stade de Tanger, une fête du football à l'occasion de la Supercoupe d'Espagne entre FC Barcelone et FC Séville.

«Les nouveaux prix seront annoncés dès la conclusion de la première étape des consultations avec les éleveurs, les syndicats, les épiciers et l’ensemble des consommateurs. Cette opération a été lancée le 31 juillet et prendra fin le 9 août. L’étape du tri des propositions aura lieu les 10 et 11 juin avant de passer à l’élaboration de la nouvelle formule», a expliqué Centrale.

Centrale Danone, visée depuis quelques mois par une campagne de boycott, fait des pieds et des mains pour trouver une nouvelle formule capable de lui faire regagner la confiance des consommateurs. L’entreprise française a ainsi annoncé que les prix de ses produits vont changer à partir du 1 er septembre, dès la fin des consultations avec les éleveurs et les consommateurs.