On a testé pour vous le HUAWEI nova 9 SE

Le HUAWEI nova 9 SE est un smartphone de milieu de gamme qui est récemment venu s’ajouter à la famille dynamique, chic et tendance des produits HUAWEI nova 9. Nous avons eu l’occasion de tester pour vous cet appareil et voici notre verdict:

Une cosmétique très aguicheuse

Tout d’abord, le Huawei nova 9 SE se pare d’éléments de design qui sont entièrement très avant-gardistes. L’appareil est doté d’un superbe écran HUAWEI FullView de 6,78 pouces qui est capable de prendre en charge la gamme de couleurs P3, garantissant ainsi des expériences visuelles de premier ordre avec des images extrêmement fluides, aux couleurs vives et aux détails incroyables. Le HUAWEI nova 9 SE présente en outre des bords ultrafins (seulement 1,05 mm d’épaisseur chacun) au sein d’un boîtier de seulement 7,94 mm d’épaisseur. Il est fabriqué à partir de verre 3D pour un effet brillant et une texture cristalline grâce à la technologie de nano-texture à double film et double placage. De plus, la bague qui cercle la caméra se revêt de la couleur nova Star Orbit offre une réfraction éblouissante semblable à celle d’une étoile, accentuant ainsi plus que jamais le style raffiné de l’appareil.

Une quadruple caméra AI qui nous a tout simplement bluffés!

Le HUAWEI nova 9 SE est équipé du système AI Quad Camera de 108MP qui se compose d’un appareil photo principal de 108MP, d’un objectif ultra grand angle de 8MP, d’un objectif Bokeh de 2MP et d’un objectif macro de 2MP. Disposant d’un maximum de pixels, l’appareil photo principal de 108 Mpx à ultra-haute définition (ouverture f/1.9) aide les utilisateurs à capturer chaque détail et à produire des photos passionnantes en très haute définition. Il permet également de réaliser des clichés extrêmement clairs en mode haute résolution, et ce même lorsqu’elles sont zoomées trois fois. L’appareil photo principal est doté d’un immense capteur de 1/1.52 pouce, capable d’offrir une sensibilité de premier plan à la lumière.

Le HUAWEI nova 9 SE dispose également d’une caméra frontale grand angle (équivalent à 2,0μm avec ouverture focale de f/2,2) gérée par AI Beauty afin de vous mettre toujours en valeur à chaque selfie que vous prenez. Le smartphone prend également en charge le passage automatique en mode grand angle, ce qui facilite les selfies de groupe.

Rechargeable en un rien de temps!

Grâce au HUAWEI nova 9 SE, le temps de recharge se retrouve réduit à son minimum. Ainsi, la prise en charge de la fonction SuperCharge HUAWEI 66W permet de recharger le téléphone à hauteur de 60 % en seulement 15 minutes et de le recharger complètement en 36 minutes. Certifié par TÜV Rheinland Safe Fast Charge, le HUAWEI nova 9 SE offre aux utilisateurs une expérience de recharge non seulement rapide, mais également extrêmement sûre.

Le HUAWEI nova 9 SE est maintenu à sa température idoine grâce à un système de refroidissement extrêmement puissant qui intègre un dispositif spécifique de dissipation de la chaleur en graphène. Cela signifie que l’appareil est capable de toujours fonctionner à plein régime tout en restant frais au toucher, et ce même lors de séances de gaming intensive ou de streaming vidéos.

Une fluidité de premier plan pour une excellente expérience utilisateur

Grâce au système d’exploitation EMUI 12, les utilisateurs peuvent profiter d’une fluidité extrême et permanente, et ce même après avoir utilisé l’appareil sans interruption et sur de longues périodes. Grâce à la connexion One Hop (NFC), le HUAWEI nova 9 SE peut facilement être associé à d’autres appareils Huawei, et ce par le biais d’un simple toucher. L’écran peut être projeté ou reflété sans fil sur un HUAWEI Vision, offrant ainsi une vue encore plus élargie, laquelle est d’ailleurs parfaite pour les films et pour les jeux. Lorsque vous associez le HUAWEI nova 9 SE avec une montre intelligente Huawei, avec une enceinte HUAWEI ou avec un HUAWEI Vision, l’expérience devient encore plus intuitive et complète.

Le HUAWEI nova 9 SE permet en outre aux utilisateurs d’accéder à leurs fichiers intallés sur un PC HUAWEI. Ils peuvent également recevoir ou envoyer des fichiers depuis leur smartphone vers d’autres appareils Huawei grâce à la fonctionnalité Huawei share. Ils peuvent même transférer des appels MeeTime sur HUAWEI Vision et parler avec 11 personnes simultanément.

L’outil parfait pour les vloggueurs

La façon avec laquelle nous consommons du contenu est en train de changer avec l’essor du vlogging. Le HUAWEI nova 9 SE est doté de fonctionnalités innovantes qui permettent aux utilisateurs de s’exprimer facilement à travers la vidéo. Grâce aux possibilité d’enregistrement continu en avant et en arrière, les utilisateurs ont la possibilité de basculer entre les deux caméras (avant et arrière), ce qui leur permet de capturer de manière fluide leur histoire au sein d’un seul et même fichier vidéo. L’enregistrement vidéo à double vue permet aux utilisateurs de montrer leur réaction en direct face aux événements, tout en utilisant simultanément les caméras avant et arrière, et ce sans le moindre montage.

Le HUAWEI nova 9 SE simplifie le processus d’édition grâce à la vidéo hybride, à la recherche d’images et à la création de vidéos en un clic. De plus, avec l’application Petal Clip, les utilisateurs peuvent facilement choisir parmi une variété de modèles et de thèmes vidéo avant de poster leurs vlogs sur les médias sociaux.