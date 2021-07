Modèle à succès aux États-Unis, l’Explorer se donne désormais les moyens d’explorer de nouveaux marchés, notamment grâce à sa technologie hybride rechargeable. Il est désormais le fleuron de la gamme Ford qui amorce une offensive produit tous azimuts au Maroc.

Taillé d’abord pour l’Amérique et strictement proposé avec des motorisations essence, l’Explorer n’a jamais pu se faire une place sur un marché comme le nôtre où la clientèle, même la plus aisée, ne jure (aveuglément) que par le diesel. Sauf qu’en se renouvelant, le grand SUV de Ford en a profité pour passer au vert et de la plus belle manière qui soit. Sous son capot et dans ses entrailles, la technologie hybride-rechargeable le range désormais parmi les véhicules les plus écolos et lui ouvre de nouvelles frontières commerciales, dont les portes du marché automobile national. Les Marocains vont l’aimer, ne serait-ce que parce qu’il impressionne par son look costaud.

Format XXL

Capot haut perché, calandre imposante, roues de 20 pouces et largeur supérieure à 2 mètres… l’Explorer force le respect ! Malgré des surfaces droites, le coup de crayon est plutôt réussi avec, entre autres effets de style, des passages de roues légèrement galbés, une nervure soulignant subtilement la ceinture de caisse et une dernière vitre de custode aux montants très inclinés. Le traitement de la partie arrière semble assez carré comme tentent de le délimiter les blocs de feux arrière qui débordent pourtant sur les ailes. Extérieurement toujours, le nouvel Explorer en jette par ses habillages de chrome et sa signature lumineuse à LED, mais surtout par sa taille. À ce titre, il nous semble difficile d’aborder un tel véhicule sans penser au Touareg de Volkswagen, référence incontestable parmi les grands SUV. Or, si on les compare en dimensions, l’Explorer l’emporte dans tous les sens avec 5,05 m de long (contre 4,88 m pour le Touareg), 2,28 m de large (1,98 m) et 1,79 m de haut (1,71 m). Un gabarit XXL qui abrite logiquement un vaste espace habitable, doublé d’un coffre gigantesque.

Spacieux, luxuriant et sophistiqué

En effet, et là encore, l’Explorer affiche les meilleures cotes avec la disponibilité d’office d’une troisième rangée (7 places) et d’un coffre allant de 331 litres en configuration 7 places, 1.137 l en 5 places et même 2.274 l avec 2 places. Géant ! L’intérieur de l’Explorer n’a pas que de l’espace à revendre, il respire aussi le grand luxe et la sophistication. Plutôt que deux ou trois niveaux d’équipement, l’importateur de Ford n’y est pas allé par quatre chemins, proposant l’Explorer avec en une seule finition dite Platinium et offrant une dotation pléthorique. Jugez-en par vous-mêmes et respirez un bon coup car la liste est longue, très longue. On y trouve une somptueuse sellerie cuir bi-ton (noir et brun), des sièges avant chauffants, ventilés, massant et réglables sur 10 positions (mémorisables), des sièges de 2e rangée chauffants, des inserts en bois véritable, l’ouverture mains-libres des portes et du hayon électrique, une instrumentation 100% numérique sur un écran 12,3’’, la clim’ auto bi-zone avec aérateurs aux places arrière, l’éclairage intérieur d’ambiance, le chargeur de téléphone par induction, des caméras à 360° (avec fonction de nettoyage de la lentille avant et arrière), l’interface Sync3 sur écran tactile 10,1’’ avec connectivité pour smartphone (Apple CarPlay et Android Auto), une installation signée Bang & Olufsen avec 14 HP et 980 watts, le toit panoramique ouvrant en 2 parties, des phares adaptatifs full LED, le stationnement semi-automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, le sélecteur de modes de conduite (avec 7 configurations) et même un module de conduite semi-autonome de niveau 2 (Ford Co-Pilot 360 Assist) incluant l’alerte active de dérive et le radar anti-collision avec détection piétons et freinage automatique d’urgence ! Le tout est campé sur des jantes de 20’’, coiffé de barres de toit, enjolivé de chromes satinés et protégé de vitres surteintées ainsi que d’une foison d’airbags (dont un pour les genoux du conducteur). À tout cela s’ajoutent de petites attentions pratiques comme les 4 prises de 12 V et une autre de 220 V dans le coffre, les rétros rabattables électriquement avec éclairage d’approche et surveillance des angles morts ou encore un pré-équipement de remorquage. Ouf !

3,4 l/100 km seulement !

Autre choix pertinent de l’importateur de Ford (Scama-Auto Hall), celui de l’unique bloc motopropulseur retenu, qui confère à ce paquebot un appétit de moineau. Et pour cause, il s’agit d’un V6 3.0 l EcoBoost de 350 ch, adossé à un moteur électrique rechargeable de 73 kW (100 ch) et couplé à une boîte automatique à 10 vitesses et à une transmission intégrale intelligente (i-AWD). L’ensemble développe une puissance totale de 457 ch et un couple faramineux supérieur à 800 Nm ! De ce fait, l’Explorer n’est pas seulement capable de tracter son propre poids (plus de 3 tonnes), mais il dispose aussi d’une capacité de remorquage de 2.500 kg ! On l’utilisera donc pour tirer une caravane ou même un hors-bord. Rechargeable en roulant ou sur secteur (prise domestique ou borne de recharge), l’Explorer hybride affiche une autonomie de 42 km (en norme WLTP) et une consommation contenue de 3,4 l/100 km en utilisation combinée. Surtout, en ayant l’étiquette hybride, l’Explorer est exonéré de la vignette et de la taxe de luxe qui lui permettent de s’afficher au prix de 800.000 DH.

Jalil Bennani