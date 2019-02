On a testé la nouvelle PEUGEOT 508 (VIDEO)

Nouvelle motorisation, architecture basse et compacte, nouveau design extérieur, intérieur intégrant une interprétation inédite du PEUGEOT i-Cockpit, la nouvelle 508 a plus d’un tour dans son sac.

La voiture est basse – à peine 1,40 m – et dévoile des lignes fluides et aérodynamiques dans un esprit “coupé”. La ligne de pavillon est basse, tendue et fluide, dans les canons du premium. La voiture apparaît compacte et sa longueur est de fait maîtrisée à 4,75 m.

L’habitacle

Le regard est immédiatement capté par une planche de bord haut de gamme. La nouvelle PEUGEOT 508 embarque en effet la toute dernière interprétation du PEUGEOT i-Cockpit. On retrouve ainsi un volant compact, un combiné tête haute à dalle numérique haute résolution de 12,3 pouces, un grand écran tactile HD capacitif de 10 pouces de large, au format 8/3.

Entièrement paramétrable et personnalisable (six modes d’affichage différents), ce dernier est positionné au-dessus de la jante du volant et regroupe au plus près de la vision de la route toutes les informations utiles à la conduite (y compris l’inédite vision de nuit).

Une bonne expérience de conduite

En terme de conduite, la nouvelle PEUGEOT 508 n’échappe pas à son ADN. Elle bénéficie des technologies et du savoir-faire développés au sein du Groupe PSA: utilisation de la plateforme EMP2, assurément l’une des meilleures plateformes actuelles assurant à la fois de grandes qualités dynamiques et participant à la spirale vertueuse de l’allègement des masses (- 70 kg en moyenne par rapport à la génération précédente) au bénéfice de la consommation, de la sécurité passive et des performances.

Equipements et aides à la conduite

La nouvelle PEUGEOT 508 propose un arsenal d’aides à la conduite de dernière génération répondant notamment aux exigences EuroNCAP toujours plus poussées. En conduite urbaine, le conducteur bénéficie également d’assistances pour certaines manœuvres, comme le Visiopark 2 (vision à 360°) ou encore la dernière génération de Full Park Assist avec fonction périmétrique Flankguard.

Celle qui a été élue la plus belle voiture de l’année ambitionne le marché de la berline coupée et Premium. Elle débute à 339.000 dirhams.

M.J.K.