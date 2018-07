Oman Air opère avec succès son vol inaugural Mascate-Casablanca (VIDEO)

Oman Air, le transporteur national du Sultanat d’Oman, a lancé son nouveau service de Mascate vers Casablanca le 1er juillet 2018. Après la cérémonie de découpe de gâteau, le vol inaugural WY171 a quitté l’aéroport international de Mascate à 01h20, pour arriver à Casablanca à 07h10. Ce nouveau service vers l’aéroport international Mohammed V de Casablanca sera assuré par un Dreamliner (787-800) reliant les deux villes à raison de quatre fréquences hebdomadaires.

La délégation officielle d’Oman Air représentée par Ahmed Bin Nasser Al Mahrazi, ministre du Tourisme de la Sultanat d’Oman (invité d’honneur), Dr Mohammed Al Zaabi, Directeur Général de l’autorité de l’aviation civile et Paul Stars, Chef des Affaires Commerciales de Oman Air, a été reçue ce lundi matin à l’aéroport Mohammed V de Casablanca par le ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’économie solidaire, Mohamed Sajid, Abdullah Bin Senour Al Hanai, Ambassadeur de la Sultanat d’Oman au Maroc, Hassan Zitouni, Gouverneur de la province de Nouaceur, Zakaria Belghazi, Directeur Général de l’aviation Civile, Zouhair Mohammed El Aoufir, Directeur de l’Office National des Aéroports et Adel El Fakir, Directeur de l’Office National du Tourisme Marocain.

Le lancement du service de Casablanca arrive à un moment passionnant pour Oman Air juste après le début de ses opérations vers Istanbul en Juin. Le transporteur national du Sultanat d’Oman devrait également introduire en octobre un nouveau service vers Moscou et relancer son service à destination des Maldives.

Le vol inaugural est parti de Mascate à 01h20, et a atterrit à Casablanca à 07h10 pour un temps de vol total de 8 heures et 50 minutes. Le vol de retour est reparti de Casablanca à 08h20 et est arrivé après une durée de vol de 7 heures et 50 minutes au nouveau terminal des passagers de l’aéroport international de Mascate à 19h15.

Le vol direct entre le Royaume du Maroc et la Sultanat d’Oman profite aussi bien aux voyageurs d’affaires qu’à ceux de loisirs, renforçant les relations bilatérales entre les deux pays. Les voyageurs du Royaume du Maroc pourront éventuellement profiter des connexions d’Oman Air via son hub, l’aéroport international de Mascate, vers un large éventail de destinations à travers le monde. Le lancement de cette ligne est une étape importante pour Oman Air et répond directement à la demande des clients.