OFPPT: déploiement d’un Programme d’Excellence Chinois en E-Commerce Transfrontalier

Dans la continuité de ses efforts pour le renforcement des compétences des stagiaires dans des domaines de formation novateurs et tournés vers l’avenir, faisant suite au chantier de restructuration et de renforcement de son offre de formation pour une meilleure adéquation avec les besoins réels et évolutifs du marché de l’emploi, l’OFPPT a lancé ce 3 décembre 2021, en partenariat avec Tianjin College of Commerce, l’atelier Luban, un programme de formation en commerce électronique transfrontalier.

Ce rapprochement rentre dans le cadre d’une convention de partenariat, signée le 30 décembre 2019, entre les deux parties pour la mise en place d’un nouveau programme d’excellence, sanctionné par des certificats de qualification dans le domaine du Commerce électronique Transfrontalier, au profit des stagiaires de l’OFPPT.

La cérémonie de lancement de ce programme a été tenue en présence de Madame Loubna Tricha, Directrice Générale de l’OFPPT, de S.E M. Li Changlin, Ambassadeur de la République de Chine au Maroc, de représentants du Ministère de l’Industrie et du Commerce et du Département de la Formation professionnelle, de Madame Khadija Benchouikh, Gouverneur de la préfecture d’Arrondissement de Hay Hassani, en plus de représentants de Fédérations Professionnelles du secteur privé et d’acteurs régionaux.

Le déploiement de l’atelier Luban au niveau de l’ISTA Hay Hassani 1 profitera, dans sa première promotion, à 120 stagiaires et se déclinera en une formation qualifiante, de 4 mois, afin de doter les jeunes de l’OFPPT des compétences techniques nécessaires pour accompagner le développement de l’écosystème du commerce en ligne et répondre, en l’occurrence, aux besoins d’un marché en mutation, caractérisé par une forte accélération du digital.

L’objectif étant d’accompagner le commerce en ligne au Maroc dont le développement a été fortement accéléré par le contexte de la COVID 19 et considéré comme secteur à fort potentiel d’emploi et formidable booster de l’entrepreneuriat digital.

Grâce à ce programme de formation, l’OFPPT s’appuie sur l’expertise de son partenaire chinois, pour la mise en place d’équipements audiovisuels, d’une valeur de 349 000,00 dollars US, en vue de garantir aux stagiaires des conditions d’apprentissage adaptées et leur permettre de s’immerger dans un environnement stimulant et favorable au développement des compétences.

Dans la même dynamique, et pour un transfert de savoir réussi, des cycles de perfectionnement de 2 mois ont été organisés au profit du corps formateur de l’Atelier Luban pour une montée en compétences pointue, suivant un programme de formation concentré et ciblé.

Il est à noter que cet atelier fait partie des dix ateliers Luban en cours de déploiement en Afrique, en vue de dispenser une formation professionnelle aux jeunes du Continent, dans des domaines de spécialisation diversifiés et à fort potentiel. Cette initiative de Tianjin College of Commerce a pour finalité d’exporter et de partager, avec de nombreux pays, les modèles pédagogiques, les normes professionnelles, les équipements techniques et les programmes d’enseignement chinois.

Dans la continuité de ce partenariat, l’OFPPT ambitionne d’élargir cet atelier à d’autres établissements du dispositif ainsi qu’au niveau des Cités des Métiers et des Compétences.

Il est à rappeler que le rôle des fédérations professionnelles et du secteur privé, pour l’insertion et l’accompagnement des futurs lauréats, est impératif pour la réussite de ce programme de formation en e-commerce.