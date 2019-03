Officiel: un accord entre la RAM et les pilotes de ligne

Royal Air Maroc et les représentants des pilotes de ligne Royal Air Maroc ont signé, mardi 12 mars 2019, un accord approuvé à la majorité des Pilotes de Ligne lors du référendum organisé lundi 11 mars 2019.

“Cet Accord crucial et décisif conclut avec succès les négociations menées depuis plusieurs semaines entre la direction de la compagnie et les représentants des Pilotes de Ligne Royal Air Maroc”, indique un communiqué de la RAM parvenu à Le Site info.

Cet accord porte, entre autres, sur une paix sociale pour les trois prochaines années ainsi que sur une mise à niveau salariale de 5% effective à compter de mars 2019.

“Conscientes des enjeux majeurs économiques et sociaux du pays, de l’éminent rôle de notre Compagnie Nationale comme vecteur majeur de développement du transport aérien, du tourisme et du rayonnement du Royaume, les deux parties se félicitent de la conclusion d’un accord qui représente une étape majeure pour mobiliser toutes les forces vives en vue d’entamer une phase de développement stratégique pour la compagnie dans un climat social serein et responsable”, peut-on lire.