Odocteur lance le service de prise de rendez-vous 24h/24, 7j/7 au Maroc

Pour remédier aux difficultés liées à certaines pathologies exigeant un soutien urgent, Odocteur offre la possibilité de faire appel à son docteur immédiatement. La nouvelle plateforme qui jusqu’à présent permettait de trouver le médecin et la spécialité la plus adéquate au besoin du patient, d’effectuer sa prise de rendez-vous, ou encore de repérer la pharmacie à proximité ou l’emplacement du laboratoire de garde, se proposera aujourd’hui pour faciliter l’accès aux soins sans limites géographiques, tout en permettant d’atteindre les régions les plus excentrées. Odocteur met à la disposition de ses utilisateurs un ensemble de services et un accompagnement quotidien.

L’idée est d’assurer un accès plus simple à l’information à travers Odocteur qui répondra à tous les besoins du patient, sans devoir faire le tour des sites, pour effectuer sa prise de rendez-vous en toute aisance. Cela dit, Odocteur réaffirme sa volonté de faire progresser le numérique en santé au service du patient, ainsi que d’améliorer l’accès à la santé pour tous et à faciliter le parcours de soins.

Dans cette perspective, Odocteur implique des offres ciblées adaptées aussi bien aux praticiens qu’aux patients, de telle façon que les médecins bénéficieront d’une plateforme 100% digitalisée pour mieux gérer leurs agendas. Aussi bien pour les patients, Odocteur contient un arsenal riche pour permettre aux internautes de choisir leurs praticiens dans différents domaines, à savoir :

Le domaine de la médecine générale et toutes les spécialités de la pratique ;

Le domaine paramédical qui demeure essentiel avec ses nutritionnistes orthophonistes kinésithérapeutes, etc. ;

La médecine alternative ou médecine chinoise sont au rendez-vous pour permettre au patient marocain d’explorer toutes ses options thérapeutiques.

En supplément, Odocteur assure une publication des derniers articles, nouveautés et recommandations en médecine ainsi que des vidéos en guise de vulgarisation de l’information médicale.

Il est à noter que la plateforme adopte les normes les plus récentes et les plus strictes en matière de confidentialité et de sécurité, prémunit les vidéo-consultations contre le piratage informatique sous l’autorisation de la Commission nationale pour la protection des données personnelles (CNDP).

À propos de « Odocteur » :

Odocteur a déployé une équipe de plus de 30 collaborateurs directs pour le lancement de projets, en plus de 50 prestataires externes qui travaillent sur le terrain et qui veillent sur la qualité des services que nous proposons. Odocteur s’engage également à déployer une équipe qui gère le SAV sur sa plateforme www.odocteur.com, aussi bien que des consultants qui veillent à vous orienter.