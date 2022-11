OCP: zoom sur le programme Act4community (VIDEO)

Comment est née l’initiative Act4Community, du groupe OCP ? Quelles étapes, la stratégie RSE du géant national a-t-elles franchies au fil des années, mais encore, quels sont les principaux faits marquants qui ont influé sur cette mue?

Ces questions, Nadia Tbeur, la chargée du Programme Act4Community du Groupe OCP, y répond en retraçant la genèse de la stratégie engagée du groupe depuis le début des années, période de création de la Fondation OCP. Nadia Tbeur prenait part à la table ronde, organisée par Les Inspirations ECO dans le cadre de son cycle Le Cercle des ECO, autour du thème « Comment valoriser son impact social et environnemental ? ».

Le panel d’invités comptait également le docteur Tariq Essaid, président du salon Préventica et Saad Alami, secrétaire général d’Axa Services Maroc. En quoi consiste le programme Act4community ?

« C’est une vision transversale dont l’objectif principal est d’améliorer sensiblement, durablement et concrètement le niveau de vie des populations, et d’être un acteur actif qui crée de la valeur ajoutée dans différents domaines, notamment l’entrepreneuriat, l’agriculture, l’employabilité, la culture et le sport », décrit Nabila Tbeur. Vidéo.