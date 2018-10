NUMA Casablanca et inwi soutiennent les start-ups 

Après 2 collaborations réussies autour des thèmes des technologies vertes et de l’éducation, Impact Camp revient pour accompagner les entrepreneurs du continent dans le développement de leurs solutions CivicTech innovantes.

inwi et NUMA Casablanca s’associent pour une nouvelle édition de l’Impact Camp, le programme dédié à l’accompagnement des entrepreneurs et des start-ups innovantes à fort impact social et environnemental.

L’édition 2018 est prévue du 25 novembre au 1er décembre 2018 et sera dédiée à la CivicTech, ou comment la technologie peut aider à structurer et dynamiser les communautés locales pour favoriser une action citoyenne commune.

« Impact Camp 2018 sera sous le signe de la montée en puissance avec une sélection de start-ups plus matures ayant déjà prototypé et testé leurs solutions. Notre accompagnement intensif leur permettra de challenger, d’affiner et de valider leurs solutions pour accélérer leur mise sur le marché. Ce programme leur ouvrira également de nouvelles opportunités de développement grâce à un accès privilégié aux réseaux d’inwi et de NUMA Casablanca », explique Salma Kabbaj, DG de NUMA Casablanca.

Pour cette nouvelle édition, Impact Camp s’étend également au niveau régional en accueillant pour la première fois des entrepreneurs de l’ensemble de continent africain pour un partage d’expérience autour de l’engagement citoyen. A noter que les frais de déplacement et d’hébergement de l’ensemble des participants au programme seront pris en charge.

Les entrepreneurs sont invités à soumettre leur candidature sur la plateforme innov.inwi.ma avant le 20 octobre prochain. 15 start-ups seront alors sélectionnées pour participer à l’Impact Camp, et les 8 projets finalistes participeront aux Inwi Days, prévus en janvier 2019. Les 2 start-ups gagnantes obtiendront un accès au programme d’incubation de NUMA Casablanca et un soutien financier pouvant aller jusqu’à 750 000 dhs par start-up.

« Au fil des éditions, l’Impact Camp s’impose comme un label reconnu d’accompagnement de projets à fort impact. Une preuve supplémentaire de l’engagement d’inwi aux côtés des entrepreneurs marocains et de son action en faveur de l’innovation et de la transformation numérique de notre pays. Avec cette édition, nous renforçons notre action en mobilisant des talents africains pour contribuer à un échange d’expériences et d’opportunités entre entrepreneurs de la région. » conclut Nadia Rahim, Directeur Communication chez inwi.